Впереше в Італії пройдуть концерти гурту “Без обмежень”. Запрошуємо

Гурт “Без обмежень” із програмою “Вільні люди” вперше виступить у трьох містах Італії Мілані, Римі і Неаполі.

Гарна українська музика, багато світла, живий звук та візуали на великому екрані. Це шоу неможливо пропустити!

«БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» — український гурт, який збирає тисячні зали у містах і мільйони прослуховувань на музичних платформах.

Їх творчість — це уособлення світогляду українців – хороброго, чуттєвого й незламного.

У їх музиці б’ється Воля, їх піснями розлітається слава України! «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» люблять за якісну українську музику, відвертість та громадянську позицію. З перших днів війни хлопці займаються волонтерством і виступають з концертами перед військовими та жителями звільнених від окупації міст.

Концерти гурту набули нового значення: це заклик «Не мовчіть» та присвята нашим «Героям». А кожен квиток – не просто донат ЗСУ, це внесок у ПЕРЕМОГУ УКРАЇНИ! На концертах прозвучать тільки улюблені пісні: «Зорі запалали», «Героям», «Без неї ніяк», «Листопад», «Вільні люди» та ін.

У Неаполі концерт пройде у четвер, 20.04.2023 о 19:30 у Casa della musica Federico 1, за адресою

Via Barbagallo 115, Napoli (Napoli), Italia.

У Римі концерт пройде у суботу, 22.04.2023 о 19:30 у Teatro Italia за адресою Via Bari 18, Roma (Roma), Italia

У Мілані концерт пройде у неділю 23.04.2023 о 20:00 у TEATRO PRINCIPE за адресою Viale Bligny 52, Milano (Mi), Italia

Білети можна замовити тут



Телефон для довідок + 39 351 31 91 444

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