Вєрка Сердючка виступить цієї неділі, 12 лютого 2023 у Неаполі із єдиним концертом в Італії!

Акумулюємо гумор і гарний настрій і віру у Перемогу – кошти з концерту будуть спрямовані на допомогу Україні.

А ви готові до зустрічі? Чи може бути ще хтось без білета?

І як каже артистка: “Надягаємо сукню, стрічки… І до Сердючки на концерти…”

Це потужне шоу, про яке ви з друзями будете згадувати ще довго.

Вєрка Сердючка і банд чекає на вас 12 лютого, у театрі Palapartenope (Via Corrado Barbagallo, 115) початок о 15:00.

Останній шанс опинитися на концерті через це посилання.

Довідки за телефоном: +39 389 028 7574

Беріть сімʼю, друзів в оберемок і приходьте за вибуховим зарядом позитиву!

За кошти з перших квитків вже придбано автобус для ЗСУ.

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