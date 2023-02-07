Вєрка Сердючка виступить цієї неділі, 12 лютого 2023 у Неаполі із єдиним концертом в Італії!
Акумулюємо гумор і гарний настрій і віру у Перемогу – кошти з концерту будуть спрямовані на допомогу Україні.
А ви готові до зустрічі? Чи може бути ще хтось без білета?
І як каже артистка: “Надягаємо сукню, стрічки… І до Сердючки на концерти…”
Це потужне шоу, про яке ви з друзями будете згадувати ще довго.
Вєрка Сердючка і банд чекає на вас 12 лютого, у театрі Palapartenope (Via Corrado Barbagallo, 115) початок о 15:00.
Останній шанс опинитися на концерті через це посилання.
Довідки за телефоном: +39 389 028 7574
Беріть сімʼю, друзів в оберемок і приходьте за вибуховим зарядом позитиву!
За кошти з перших квитків вже придбано автобус для ЗСУ.
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