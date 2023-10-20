Візьміть участь у конкурсі “Міс догляд-2023”

Візьміть участь у конкурсі MISS BADANTE WEB, конкурсі, присвяченому жінкам, які працюють у сфері домашнього господарства!

Захід має наметі дати жінкам, які працюють в італійських сім’ях, розважитися та відчути себе королевами. А ще – привернути увагу суспільства до їх важливої, часто непоміченої, чи недооціненої праці.

Цей конкурс проводиться уже увосьме, організатором є румунська стилістка Elena Rodica Rotaru.

Ознайомтеся із конкурсом на його сторінці Facebook:

УМОВИ УЧАСТІ:

вік від 20 до 70 років

конкурсантка повинна довести, що вона працювала щонайменше 3 місяці доглядальницею за людьми похилого віку/інвалідами/дітьми або хатньою робітницею в Італії.

До участі запрошуються жінки різних національностей.

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ

Допуск до участі у відборі буде відбуватися виключно шляхом онлайн-реєстрації.

Усі кандидатки повинні попередньо зареєструватися, надіславши листа на електронну адресу lika.eventi@gmail.com або rotaru_fashionblog21@libero.it

Для участі необхідно надіслати:

ДВІ ФОТОГРАФІЇ у електронному форматі

одне фото портретне фото

фото в повний зріст в елегантному одязі

Короткий опис: ім’я/прізвище, вік, національність, робота, хобі тощо. НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ ФОТО ОПРАЦЬОВАНІ У ФОТОШОПІ АБО ФОТОГРАФІЇ ІЗ ФІЛЬТРАМИ!

Додаткова інформація whatsapp +39 327 630 3494

Участь у конкурсі безплатний!

Заявки повинні бути надіслані до 24:00 21 жовтня 2023 року. Переможницю запросять для вручення приза на урочистій церемонії фіналу конкурсу “Міс догляд – 2023”, який відбудеться 22 жовтня.

Інформація італійською ТУТ.

Нагадую, що в минулому у категорії MISS BADANTE WEB перемогла українка Зоряна Белей.