Мама їде: в Італії в широкому прокаті стартує україно-італійська комедія Koзa Ностра з Ірмою Вітовською у головній ролі.

Українське підкорює світ навіть в умовах війни. 5 травня в широкий італійський прокат виходить комедія україно-італійського виробництва від FILM.UA Group та Pepito Produzioni “Коза Ностра”.

Гангстерська сімейна комедія розповість про пригоди української заробітчанки Влади Кози, яка допомагає італійському мафіозі залагодити конфлікти із дітьми, спадкоємцями клану, і, як наслідок, повернути колишню могутність

Італійців підкорила українська історія — ще б пак, адже будь-який середньостатистичний італієць знайомий принаймні з однією українською заробітчанкою.

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Фільмування відбулося в 2020 році в мальовничих українських Карпатах, сонячній Сицилії та в околицях величного Риму — у розпал пандемії COVID-19.

Спочатку україно-італійська команда вирушила в Україну — до Верховини, що на Івано-Франківщині, де у зйомках взяли участь місцеві жителі, з’явившись у кадрі у святковому гуцульському вбранні, а згодом — до Італії, де знімати кіно довелося в умовах суворих карантинних обмежень.

Хоча кіно здебільшого знімалося в Італії, а основний каст кінокомедії складається з італійських акторів, головну роль у фільмі зіграла українка!

Влада Коза у виконанні найвідомішої української мами, зірки українського театру та кіно Ірми Вітовської, неперевершена (це не тільки ми так кажемо, але й італійці)!

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Про свої італійські пригоди, вивчення нової мови за лічені тижні, життя в Італії, роботу з італійською командою та про своєчасність виходу кінокомедії пані Ірма розповіла:

«‎‎Для мене “Коза Ностра” — це великий досвід роботи в італійській команді: від підготовки та читки до зйомок. Та варто зазначити, що українська кіноіндустрія аж ніяк не гірша — часом італійці по-хорошому дивувалися рівню професійності наших творців.

Тож я намагалася донести до італійців історичний контекст, аби усі правильно тлумачили хід подій. Нам бажали свободи. Італійці, у більшості — за нас. Наша комедія виходить дуже на часі.

Попереду літо, яскрава українська жінка Влада Коза закохує у себе. Її вже полюбили в Італії — це було видно неозброєним оком, адже від журналістів так і сипалися питання щодо образу моєї героїні. Судячи з настроїв, італійська команда теж задоволена результатом і, переконана, глядачам стрічка точно припаде до душі», — поділилася враженнями акторка Ірма Вітовська.

В епізодах також побачимо емігрантку українського походження Юлію Соболь у ролі доньки головної героїні — Марії Спітоліні-Кози. Юлії прогнозують блискучу акторську кар’єру — як бачимо українці відкривають нові перспективні таланти навіть за кордоном.

А ще, за блискавичним збігом обставин, у фільмі побачимо перекладачку Уляну Федоряченко в несподіваній ролі. Уляна допомагала Ірмі Вітовській приборкати італійську, і це вдалося зробити настільки круто, що голос пані Ірми навіть не дублювали на постпродакшені.

Сюжет кінокомедії

Сюжет кінокомедії розповідає про пригоди жительки карпатського селища Влади Кози. Дочка Влади переїхала до коханого на Сицилію.

Отримавши звістку про народження онука, Влада, як справжня українська мама, вирішує їхати в Італію, аби допомогти доньці з вихованням щирого гуцула. Та всі плани амбітної українки йдуть шкереберть. Донька відмовляється від допомоги. Тож Влада вимушена влаштуватися на роботу до італійської родини, яка виявляється осередком справжньої мафії.

Та наша Влада не з полохливого десятка — вона допомагає дону Фредо, який щойно повернувся з в’язниці, дати раду своєму бізнесу та налагодити стосунки з дітьми — наступниками клану Коза Ностра. Саме завдяки “секретному українському інгредієнту” сильної українки Влади Кози, сімейству Лагана таки вдасться порозумітися та відновити втрачену владу й могутність клану.

Українська жінка незалежна, мужня та часом шалена — особливо коли мова йде про безпеку та життя тих, хто для неї важливий. А сьогодні українським жінкам щохвилини доводиться стояти на сторожі безпеки та свободи своїх рідних.

Про це дізналися в кожному куточку світу: хтось завдяки новинам та соцмережам, а комусь довелося зазирнути в стомлені очі українських біженок. Українки здатні готувати під обстрілами, захищати від куль та кривди своїх дітей власним тілом, а опинившись у безпеці, допомагають у волонтерських штабах 24/7.

Та навіть попри пережиті жахи вони зберігають ніжність та любов, бо українська жінка — справжня берегиня. Саме така жінка здатна підкорити італійську мафію. З такими жінками ми просто не можемо не перемогти — віримо, що у нас все вийде.

Це рідкісний випадок у копродукції, коли готовий кінопродукт виходить за межі фестивальної історії й розпочинає успішну прокатну історію. Тож у травні українсько-італійська комедія з’явиться в широкому прокаті — на екранах десятків італійських кінотеатрів по всій країні.

А після нашої перемоги ми усі зберемося в кінозалах, аби вкотре насолодитися неймовірною історію про справжню українську жінку: мужню, сильну та часом трохи шалену.

Не сумнівайтеся — мама вже їде!

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