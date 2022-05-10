В Мілані відбудеться концерт українського гурту “Один в каноє”

У Мілані відбудеться рідкісна музична подія, яку не можна пропустити: пройде єдиний концерт українського гурту “Один в каноє”.

Виступ відбудеться 1 червня у клубі Legend Club, за адресою Viale Enrico Fermi, 98 , Milano початок о 19,30. Квитки можна купити тут.

Вартість білету є доступною і складає 25-35Є.

Один в каноє — український музичний інді-гурт, заснований у 2010 році у Львові. Колектив складається із вокалістки Ірини Швайдак, гітариста Устима Похмурського та перкусіоніста Ігоря Дзіковського. Дискографія гурту налічує два однойменних альбоми 2016-го та 2021-го років.

Legend Club Milano, музичний клуб з великою сценою (45м2) та чудовою акустикою. У ньому є

Бар/лаунж зі спа-салоном, тут подають аперитиви, бутербродів, пиво, коктейлі.

Маріанна Сороневич

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторунку у Facebook, або в Instagram та слідкуйте за майбутніми публікаціями.