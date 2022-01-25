У Мілані відкрилася українська бібліотека завдяки асоціації “Ukraina Più – Milano”. Мета бібліотеки – створити сприятливі умови для розвитку і підвищення іміджу української громади в Мілані і загалом в Італії.

Читачі бібліотеки можуть скористатися послугами для емігрантів від Agenzia di Servizi per Immigrati -CAF e Patronato-Biglietteria Aerea, та рядом інших послуг. Зокрема, з березня планується організація майстер класів і тематичних зустрічей. тут приймають посилки в Україну, а також – просто повести гарно час та поспілкуватись з цікавими людьми.

Бібліотека працює щодня з 15—19 год- Суб. Нед.- з 12—18год., за адресою Brusuglio 73.

Правила запису до української бібліотеки у Мілані

Для запису необхідно оплатити:

Членський внесок Arci 15€ (це дасть Вам доступ до участі у заходах, які організовуватиме асоціація Ucraina Più – Milano APS, а також інших закладів #Arci на території Італії)

Завдаток за книжку – 5€ без автографа автора, 10€ – з автографом автора чи видання; з них 2€ залишається у бібіліотеці на покриття адміністративних витрат.

Книжку дозволяється тримати 1 місяць.

Двері нашої бібліотеки завжди відкриті для вас

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