Інтерактивна виставка “Італія для України. Мистецтво вільної землі” пройде в Мілані за участі українських та італійських митців, які підтримують Україну. Захід буде цікавим для дорослих та дітей.

9 днів, насичених мистецтвом, подіями, зустрічами, та презентаціями проектів, які переплетуть таланти і культури України та Італії.

У програмі:

Інтерактивна виставка між містами побратими в Італії та Україні (Болонья і Харків, Київ і Флоренція, Генуя і Одеса, Савона і Маріуполь, Падуя і Херсон, Буча і Бергамо),

Форум Уукраїнське мистецтво в Італії”

Арт-резиденція – створення мистецьких творів Street Art на очах глядачів.

Майстерня для дітей

Арт-терапія

Благодійний розпродаж творів мистецтва для проекту “Più ché Pace”.

Захід пройде з 1 по 10 жовтня, у Superstudio Village за адресою via Michele Pericle Negrotto 59, Milano.

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