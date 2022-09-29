Інтерактивна виставка “Італія для України. Мистецтво вільної землі” пройде в Мілані за участі українських та італійських митців, які підтримують Україну. Захід буде цікавим для дорослих та дітей.
9 днів, насичених мистецтвом, подіями, зустрічами, та презентаціями проектів, які переплетуть таланти і культури України та Італії.
У програмі:
- Інтерактивна виставка між містами побратими в Італії та Україні (Болонья і Харків, Київ і Флоренція, Генуя і Одеса, Савона і Маріуполь, Падуя і Херсон, Буча і Бергамо),
- Форум Уукраїнське мистецтво в Італії”
- Арт-резиденція – створення мистецьких творів Street Art на очах глядачів.
- Майстерня для дітей
- Арт-терапія
- Благодійний розпродаж творів мистецтва для проекту “Più ché Pace”.
Захід пройде з 1 по 10 жовтня, у Superstudio Village за адресою via Michele Pericle Negrotto 59, Milano.
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