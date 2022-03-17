В Палермо (Італія) проходить фестиваль української культури “Ucraina. La terra di confine”, що триватиме до 10 квітня.

Фестиваль “Ucraina. La terra di confine” пропонує всім, хто спостерігає за розгортанням подій в Україні, відкрити для себе людський вимір історичних подій останніх 8 років.

У програмі – документальні та ігрові фільми, роботи українських фотографів і художників.

У рамках фестивалю буде здійснено збір коштів для запобігання гуманітарної кризи в Україні.

Програма фестивалю:

12 березня – 31 квітня. Виставка фоторобіт Олександра Глядєлова “Війна” 2014-2020

12 березня. The Earth Is Blue As an Orange, реж. Ірина Цілик

16 березня. Допрем’єрний показ фільму “Відблиск” Валентина Васяновича

20 березня. Погані дороги / Bad Roads, реж. Наталка Ворожбит

26 березня. This Rain Will Never Stop / Цей дощ ніколи не скінчиться, реж. Аліна Горлова

25 березня. “Зализуючи Pани Війни”. Презентація книги Лії та Андрія Достлієвих

25 березня. “На передовій”. Презентація фоторобіт, що документують війну в Україні

10 квітня. Volcano / Вулкан, реж. Роман Бондарчук

Усі культурні заходи (окрім допрем’єрного показу фільму “Відблиск” Валентина Васяновича, вартість квитка: 5 євро) безкоштовні.

Фестиваль проходить за адресою Cantieri Culturali alla Zisa, Via Paolo Gili, 4, Palermo.

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