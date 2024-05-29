В римській Державній бібліотеці відкрилась «Українська книжкова поличка»

В римській Державній бібліотеці імені Антоніо Бальдіні відкрилась «Українська книжкова поличка».

Про це повідомило Посольство України в Італії. Цей проєкт реалізується під патронатом Першої леді України Олена Зеленська та за підтримки @Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine, Міністерство культури та інформаційної політики України, Український інститут книги, Kyiv School of Economics і налічує 200 полиць та 50 тисяч українських видань у 47 країнах.

В рамках ініціативи Посольство України в Італійській Республіці передало до бібліотеки Антоніо Бальдіні близько 400 книг українською мовою різних жанрів: твори класичної та сучасної художньої літератури; історична, наукова та публіцистична література; кулінарні традиції, культурна та мистецька спадщина тощо.

Головна мета цієї ініціативи – популяризація української літератури, культури та мови в Італії та надання можливості численним громадянам України, які прибули до Італії, мати доступ до видань своєю мовою.

В бібліотеці знаходиться найбільший фонд міжнародної дитячої літератури (BIF – Biblioteca Internazionale del fanciullo), і який сьогодні також поповнися українськими виданнями для дітей. Наразі фонд налічує понад 4500 томів дитячої літератури з 59 країн світу, більш ніж 40 мовами.

Впевнені, що наявність українських видань у бібліотеці стане приємною нагодою для всіх, хто бажає познайомитися з українською літературою, культурою та традиціями.

“Дякуємо директорці бібліотеки Амалії Марії АМЕНДОЛА, заступниці директора Антонеллі ЛУЦЦІ КОНТІ, представниці Генеральної дирекції бібліотек та авторських прав Міністерства культури Італії Валерії НІКОТРА, славісту та перекладачу Лоренцо Помпео за щирі слова, гостинність, підтримку та реалізацію цього важливого проєкту” – повідомило Посольство України в Італіїйській республіці..

«Українську книжкову поличку» -“Scaffale del libro ucraino” знайдете у Biblioteca statale Antonio Baldini за адресою Via di Villa Sacchetti, 5, 00197 Roma RM

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