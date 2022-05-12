В Римі пройде благодійний концерт Тіни Кароль

Тіна Кароль – легенда української сцени, співачка-символ, чиї пісні стали стаунд-треками до долі мільйонів украïнцiв.

Вона – найтитулованіша народна артистка України, на чиєму рахунку дві найвищі музичні нагороди країни «за внесок у розвиток музичної індустрії»

Її пісня «Україна – це ти» увійшла до шкільної програми хрестоматії з української літератури.

Тіна Кароль по праву стала кумиром української нації, маючи на своєму рахунку з десяток сольних програм та найуспішніших альбомів в Українi.

Тiна веде активну громадську та благодійну діяльність пiд фондом ïï iменi “Полюс тяжiння», надаючи медичну допомогу лікарням України.

Європейський тур военного часу – особливий, це моно концерт Тіни Кароль, де музичне одкровення надихатиме та вселятиме в людей надію, тим самим підкреслюючи важливість єдності у важкий час .

Тіна вийде на сцену одна, без музикантів, балету та спецефектів.

«Сцена – це музичний фронт, на якому йде боротьба за збереження культурноï спадщини сучасної України. Сьогодні час для єднання. Час боротьби за життя та заради життя. Ми маємо бути разом, щоб світ не забув і не звик до страшних подiй в Україні», – говорить українська поп-діва Тіна Кароль.

Сольні концерти Тіни Кароль – благодійні. Грошi від продажу квитків будуть перераховані до іменного фонду співачки, який з 2014 року підтримує всі дитячі онколікарні України. З початком повномасштабної війни фонд продовжує свою роботу, надаючи медичну допомогу дітям, які зараз тримають подвійний удар: борються із хворобою та за мирне життя.

Запрошуємо вас на сольні концерти Тіни Кароль! Доторкніться до частинки України, почуйте найзнаменитіший голос України!

Підтримайте покупкою квитка на концерт українських дітей за мирне майбутнє яких зараз триває відважна війна.

Де і коли пройде концерт

03/06/2022

TEATRO ITALIA

м. Рим – via BARI 18

Початок о 19:00

Де купити квиток на концерт Тіни Кароль у Римі

Офіційний продаж квитків на цьому сайті.

У магазинах MIX MArKT в Римі

Поштове відділення uPOST-TRAVEL SERVICE

Поштове відділення uPOST-TRAVEL SERVICE За телефоном +39 351-7919-766