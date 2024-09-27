В Римі розпочався 20-й навчальний рік в українській школі «Престиж»

Українська школа в Римі святкує 20 років, – за цей поважний час заклад став важливим осередком для української громади та активним центром популяризації українських цінностей у Вічному місті. Цьогоріч, перший дзвоник у Школі задзвонив для 150 учнів.

Освіта за стандартами «Нової української школи»

Навчання в школі «Престиж» відбувається відповідно до стандартів програми «Нова українська школа». Учні, які успішно завершують навчання, отримують табелі та атестати зрілості, визнані Міністерством освіти України. Це відкриває можливості для вступу в українські та італійські вищі навчальні заклади.

Спеціалізована програма для навчання за кордоном

Шкільна програма розроблена з урахуванням особливостей навчання за кордоном, що є особливо важливим для дошкільнят, які відвідують дитячий садок. Тут дітям не лише допомагають підготуватися до школи, але й навчають української мови.

Факультативи та творчий розвиток

Учні мають змогу брати участь у різноманітних факультативних заняттях. Програма включає:

Майстер-класи

Танці (класичні бальні та латиноамериканські)

Аеробіку

Арт-терапію (малювання, пальцевий живопис, орігамі)

Комп’ютерні лабораторії (кодування, Minecraft)

Музичні заняття (сопілка, фортепіано)

Підтримка батьків та спільноти

Батьки учнів, серед яких є представники діаспори та новоприбулі після початку повномасштабної війни, мають можливість займатися аеробікою, арт-терапією та вивчати італійську мову з двомовним викладачем.

Участь у міжнародних заходах

Українська школа в Римі активно бере участь у міжнародних заходах, представляючи українську культуру та традиції. Школа «Престиж» є місцем, де учні не лише здобувають знання, а й зміцнюють зв’язки з Батьківщиною.

Контактна інформація в українській школі у Римі

Заклад розташований за адресою: Via Montebello, 120, Metro Termini.

Телефон для довідок: 3397584432. Facebook SCUOLA UCRAINA e Asilo Nido a Roma-Українська школа та Дит. садочок в Римі

Приєднуйтесь до нашої громади та забезпечте своїм дітям якісну освіту в українській школі «Престиж» у Римі!

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