В Італії випустили другу марку на підтримку України

Посол України в Італії Ярослав Мельник взяв участь у презентації другої марки на підтримку України, до створення якої були залучені сучасні українські митці.

Як передає Укрінформ, про це Ярослав Мельник повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

«Відтепер мальовничі місця України, закарбовані у шедеврах наших талановитих художників, поповнили ексклюзивну колекцію марок випущених в Італії», – написав пан посол.

Дипломат висловив щиру вдячність Міністерству підприємництва та Made in Italy та особисто пану міністру Адольфо Урсо за ініціативу створення зазначеного проєкту, покликаного підтримати Україну та наш народ.

Нагадаємо, 2022 року Пошта Італії випустила марку, присвячену біженцям з України, на якій зображені прапори двох країн, України та Італії, об’єднані на шляху до надії та миру.

Як повідомляв Укрінформ, поштова марка «Русскій воєнний корабль, іді…!», яка була презентована Укрпоштою 12 квітня 2022 року, отримала найвищу нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії «Азіаго» (Італія).

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