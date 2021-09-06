Роботи львівського художника Івана Турецького, знаного українського майстра абстрактного живопису, інавгуровано в Італії.

У містечку Кастільйоне Олона, що під Варезе, у затишному замку епохи відродження, Palazzo Branda, розмістилася виставка робіт Івана Турецького – одного з найяскравіших представників сучасного кубізму.

Виставка «З Італійського Щоденника» триватиме із 3 до 26 вересня 2021.

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Іван Турецький – відомий український художник і графік. Живе і працює у Львові. Його роботи мітяться в колекціях українських музеїв і приватних колекціях по всьому світу.

Роботи Івана Турецького, це – калейдоскоп.

Фрагменти сучасного і старого, темного і світлого, яскравого і ніжного, українського в італійському, італійського в українському.

Виставка проходить у Palazzo Branda за адресою Piazza Garibaldi, 21043 Castiglione Olona (VA).

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Твори Івана Турецького цінуються в усьому світі.

На аукціоні Sotheby’s у 2019 роців Нью-Йорку, його роботу продали приватному покупцю за $21250.

Картину “Фрагменти II (Італійський щоденник)” (2019) виставили на тематичному аукціоні “Кубізм і поза ним” (Cubism and Beyond).

Роботу Турецького продали за ціною, що значно перевищила попередню вартість, яка складала 2-3 тисячі доларів.

Іван Турецький є одним з авторів герба України, сучасного герба міста Львова, марок для Пошти України, філателістичних проектів у Австрії, автором серії колекційних монет Банку Білорусі.

Серед робіт художника такж – проекти гральних карт для австрійської компанії Piatnik, дизайн різних нагород. Його роботи знаходяться у приватних колекціях у США, Канаді, Німеччині, Франції, Австрії тощо



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