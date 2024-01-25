В Італії анонсували показ російського фільму про війну в Україні: чим усе закінчилося

Показ було заплановано на неділю, 18 лютого, у театрі Сан-Леонардо, що належить єпископської курії.

В італійському місті Вітербо, що в регіоні Лаціо, запланували показ російського пропагандистського фільму “Свідок”, який містить брехливу інформацію про події російсько-української війни. Після широкого розголосу цієї події в адміністрації кінотеатру повідомили, що демонстрацію фільму буде скасовано.

Про це повідомляє місцеве видання Viterbo Today.

Показ було заплановано на неділю, 18 лютого, у театрі Сан-Леонардо, що належить єпископської курії. Судячи з анонсу, його мали супроводжувати виступи Вінченцо Лоруссо із проросійського сайту Donbass Italia та журналіста Андреа Лучіді, який відзначається антиукраїнською позицією.

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З критикою таких намірів виступив місцевий адвокат і політик Джакомо Бареллі, який закликав втрутитися у ситуацію адміністрацію театру та усіх, хто має вплив на рішення, зокрема єпископа Ораціо Франческо П’яцца та мера К’яру Фронтіні.

Він наголосив, що подібні покази фільму були скасовані в інших італійських містах – Болоньї та Турині, і закликав не допустити подібного прецеденту у Вітербо. Бареллі засудив російську дезінформацію в Італії та звернув увагу на маніпуляції Кремля.

Фільм “Свідок” вийшов у московський прокат у серпні 2023 року за фінансування Міністерства культури Росії. Він розповідає історію бельгійського скрипаля в Україні під час російського вторгнення та показує українських солдатів жорстокими неонацистами.

Бареллі підкреслив, що така точка зору є частиною російської пропаганди.

Згодом місцеві ЗМІ опублікували заяву адміністрації театру, з якої випливає, що показ пропагандистського фільму не відбудеться.

“Театр Сан-Леонардо, отримавши пропозицію, вирішив належним не погоджуватися на показ, розуміючи, що більшості людей цей фільм буде сприйнятий як суперечливий”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше мер італійського міста Модена Джан Карло Музареллі відреагував на плани провести там пропагандистський захід про “розквіт” окупованого Маріуполя. Чиновник заявив, що не підтримує такі ініціативи.

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