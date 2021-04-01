В Італії оскаржили виправдальний вирок Марківа. Українця знову хочуть засудити

Обвинувачення в Італії оскаржило виправдальний вирок українського нацгвардійця Віталія Марківа, якого 3 листопада минулого року повністю суд визнав непричетним до вбивства італійського журналіста на Донбасі.

Про це він заявив 29 березня під час презентації дослідження “Битва наративів: дезінформація Кремля щодо справи Віталія Марківа в Італії”.

За словами Марківа, у справі ще поки нічого не вирішено, адже сторона обвинувачення оскаржила вирок.

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“Вплив цієї справи ще відчувається, і буде відчуватися, поки в ній не буде поставлено остаточну крапку. Взагалі такі речі у голові не вкладалися – що це дійсно відбувається зі мною”, – сказав нацгвардієць.

Нагадаємо, що українця звинувачували у вбивстві італійського фотографа Андреа Роккеллі у 2014 році на Донбасі. Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року. Його засудили до 24 років позбавлення волі в Італії.

У листопаді 2020-го Марківа повністю виправдали і він повернувся до України.

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