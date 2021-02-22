В Італії почалися зйомки італо-українського фільму “Небо-парасолька”

Чудова новина прийшла до нас із світу кіно. В Італії почалися заключна стадія зйомок італо-українського фільму “Umbrella Sky“ (Небо-парасолька).

Робота над цим проектом розпочалася ще в 2015 році. Початкова робоча його назва була «Незвичайні грецькі похорони в Карпатах». З того часу відбулося багато змін.

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Першу частину фільму протягом трьох тижнів знімали в Україні, у Карпатах, а продовження стрічки почалися, у понеділок, 15 лютого 2021 року, у Генуї та Імперії, що у італійському регіоні Лігурія.

В головних ролях “Неба-парасольки” знімаються Сімоне Коста та Богдан Бенюк. Режисер-постановник Заза Буадзе.

За сюжетом, молодий італієць українського походження (Сімоне Коста) їде в покинуте село Буркут Верховинського району на Івано-Франківщині, щоб розвіяти прах своєї матері. Тут живе його дід-гуцул, колишній клоун Алексіс (Богдан Бенюк) на прізвисько Буба.

Після цієї зустрічі відбудеться низка незвичайних подій, які об’єднають їх обох.

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Доки хлопець виконує останню волю матері, дід теж помирає і просить відвезти його парасольку у віллу Грок.

Фільм “Небо-парасолька” буде трансльовано в Італії, Великобританії, Україні та Сполучених штатах та на Netflix.

Враховуючи високий міжнародний рівень акторів та продюсерів, фільм обіцяє бути цікавим. Крім того, за його посередництва любителі кіно в усьому світі більше дізнаються про Україну.

Із нетерпінням чекаю його виходу у прокат.

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