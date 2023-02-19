Українська громада в Італії проведе ряд акцій до річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. Заходи пройдуть по усій території Італії.
Подаємо анонси заходів відомі на 19 лютого. Оновлення та афіші можна знайти у цій події на Фейсбук.
В 📍 ПОРТОГРУАРО відбудеться мітинг на підтримку України, 26 лютого о 10.30 на площі Республіка.
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У 📍 ТАРАНТО пройде конференція “За справедливий мир, вільну і незалужну Україну”
ТАРАНТО 24 лютого 2023 року о 17.00 – 17.00 Salone Degli Specchi, Palazzo Di Città, Taranto
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📍 ВІЧЕНЦА 24 лютого на молитву за Мир в Україні. Церква св. Джузеппе о 20.45.
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📍 ВАЛДАНЬЙО 24 лютого на молитву за Мир в Україні. Церква Марія матір церкви о 20.00
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📍 АРЗІНЬЯНО 24 лютого на молитву за Мир у катедральному соборі Дуомо Дей органісті о 19.30.
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📍ПАДОВА. 26 лютого, площа Кавур о 15.00 мітинг “Усі ми українці”
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📍ВЕРОНА, 26 лютого, площа Бра о 14.00 “Усі ми українці”
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📍ВІЧЕНЦА ,26 лютого, площа Дей Сіньйорі о 15.00 “Усі ми українці”
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📍ВЕНЕЦІЯ, 26 лютого, площа Рома о 15.00 “Усі ми українці”
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📍ТРЕВІЗО 26 лютого, площа Дей Сіньйорі о 15.00 “Усі ми українці”
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Мітинг у 📍 БАРІ до річниці російського вторгнення на територію України. 24 лютого о 17.00 на площі Сан Фернандо (вулиця Спарано) згадуватимуть жертв російської агресії;
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26 лютого у БАРІ з 11.00 на дорозі Феррарезе пройде День солідарності і подяки друзям України.
🇺🇦 🇮🇹
Мітинг у 📍 САН ДОНА ІН П’ЯВЕ. “365 днів повномасштабного вторгнення 9 років війни” 24 лютого о 18.00 молитва коло катедрального собору Дуомо, 18.30 скорботна хода до площі Незалежності.
🇺🇦 🇮🇹
У 📍 ФЛОРЕНЦІЇ 23 і 24 лютого з 15.00 до 18.00 мітинг пройде на площі Santa Maria Novella.
🇺🇦 🇮🇹
У 📍 МОДЕНІ пройде мітинг “365 днів стійкості”. Захід пройде біля вежі Гірландіна
24 лютого о 19:00.
🇺🇦 🇮🇹
Факельна хода в 📍 НЕАПОЛІ “Свтло для України” 23 лютого 2023, з 16,00 по 20,00 З площі Гарібальді до пдощі Плебісциту.
🇺🇦 🇮🇹
Маніфестація і хода в 📍 ТУРИНІ “9 років війни 365 днів стійкості”. 26 лютого о 15.00 початок з площі Вітторіо Венето.
🇺🇦 🇮🇹
Факельна хода у 📍 РИМІ. “Світло для України” у п’ятницю 24 лютого о 18.30 коло Посольства Росії в Італї (метро Castro Pretorio)
🇺🇦 🇮🇹
В неділю, 26 лютого 2023 року о 15:00 в 📍 РИМІ, хода через центр Риму, від площі Республіки, по вулиці Кавур та Імператорських Форумах до площі Мадонна ді Лорето
🇺🇦 🇮🇹
Факельна хода у 📍 РІМІНІ. 24 лютого о 18.00 зустріч коло арки Аугусто.
🇺🇦 🇮🇹
У місті 📍 МОДІКА (Сицилія) проходитиме маніфестація 24 лютого о 15:00, приурочена річниці повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії в Україну на площі Фальконе-Борселіно у Барічентро.
🇺🇦 🇮🇹
Марш у 📍 МІЛАНІ. «Рік опору» У неділю, 26 лютого 2023 року о 15:00. Марш пройде з центрального вокзалу Мілана до площі Дуомо. Деталі тут: https://www.facebook.com/events/3448885998690814/
🇺🇦 🇮🇹
Хода до річниці повномасштабного вторгнення у
📍 МІЛАНІ “Світло переможе темряву”. У суботу 25 лютого о 16.00 на площі Кастелло.
🇺🇦 🇮🇹
Мітинг у 📍 ВІЧЕНЦІ. “365днів тероризму” – 26 лютого 2023б 11,30 – 13,30 на площі Dei Signori
🇺🇦 🇮🇹
Маніфестація-хода у 📍 БОЛОНІЇ. 25 лютого з 16.30 до 18.30. Хода бере початок з площі Scslinsta del Pincio (біля автовокзалу) пройде про вулиці Indipendenza і зупинеться на І piazza Maggiore, Nettuno де пройте мітинг.
🇺🇦 🇮🇹
Мітинг у 📍 АНКОНІ. Приходьте 24 лютого о 18.00 у Informagiovaniза адресою Piazza Roma, 1, 60121 Ancona AN.
https://facebook.com/events/s/per-la-nostra-e-vostra-liberta/590637595823262/
🇺🇦 🇮🇹
Піша хода в 📍 АНКОНІ “9 років війни в Україні, 1рік повномасштабної війни”.
26 лютого 2023 о 10.00 початок із площі Риму до вулиці Кавур.
🇺🇦 🇮🇹
Маніфестація у місті 📍 РЕДЖО ЕМІЛІЯ “Рік нашого супротиву”.
Виходьте 26 лютого на площу “Martiri del 7 luglio”. О 15.00 відбудеться маніфестація за мир і справедливість в Україні.
🇺🇦 🇮🇹
Факельна хода у 📍 СОВЕРАТО “За свободу, справедливість мир, стійкість”, 25 лютого 2023 о 18.00 початок із площі Maria Ausiliatrice.
Просимо всіх українців прийти на маніфестації у їх місті.
Увага. Інформація подій у різних містах буде оновлюватися. Просимо організаторів мітингів повідомляти про їх проведення публікуючи інформацію у розділі “Обговорення» до цієї події“.
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