Українська громада в Італії проведе ряд акцій до річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. Заходи пройдуть по усій території Італії.

Подаємо анонси заходів відомі на 19 лютого. Оновлення та афіші можна знайти у цій події на Фейсбук.

В 📍 ПОРТОГРУАРО відбудеться мітинг на підтримку України, 26 лютого о 10.30 на площі Республіка.

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У 📍 ТАРАНТО пройде конференція “За справедливий мир, вільну і незалужну Україну”

ТАРАНТО 24 лютого 2023 року о 17.00 – 17.00 Salone Degli Specchi, Palazzo Di Città, Taranto

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📍 ВІЧЕНЦА 24 лютого на молитву за Мир в Україні. Церква св. Джузеппе о 20.45.

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📍 ВАЛДАНЬЙО 24 лютого на молитву за Мир в Україні. Церква Марія матір церкви о 20.00

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📍 АРЗІНЬЯНО 24 лютого на молитву за Мир у катедральному соборі Дуомо Дей органісті о 19.30.

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📍ПАДОВА. 26 лютого, площа Кавур о 15.00 мітинг “Усі ми українці”

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📍ВЕРОНА, 26 лютого, площа Бра о 14.00 “Усі ми українці”

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📍ВІЧЕНЦА ,26 лютого, площа Дей Сіньйорі о 15.00 “Усі ми українці”

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📍ВЕНЕЦІЯ, 26 лютого, площа Рома о 15.00 “Усі ми українці”

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📍ТРЕВІЗО 26 лютого, площа Дей Сіньйорі о 15.00 “Усі ми українці”

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Мітинг у 📍 БАРІ до річниці російського вторгнення на територію України. 24 лютого о 17.00 на площі Сан Фернандо (вулиця Спарано) згадуватимуть жертв російської агресії;

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26 лютого у БАРІ з 11.00 на дорозі Феррарезе пройде День солідарності і подяки друзям України.

🇺🇦 🇮🇹

Мітинг у 📍 САН ДОНА ІН П’ЯВЕ. “365 днів повномасштабного вторгнення 9 років війни” 24 лютого о 18.00 молитва коло катедрального собору Дуомо, 18.30 скорботна хода до площі Незалежності.

🇺🇦 🇮🇹

У 📍 ФЛОРЕНЦІЇ 23 і 24 лютого з 15.00 до 18.00 мітинг пройде на площі Santa Maria Novella.

🇺🇦 🇮🇹

У 📍 МОДЕНІ пройде мітинг “365 днів стійкості”. Захід пройде біля вежі Гірландіна

24 лютого о 19:00.

🇺🇦 🇮🇹

Факельна хода в 📍 НЕАПОЛІ “Свтло для України” 23 лютого 2023, з 16,00 по 20,00 З площі Гарібальді до пдощі Плебісциту.

🇺🇦 🇮🇹

Маніфестація і хода в 📍 ТУРИНІ “9 років війни 365 днів стійкості”. 26 лютого о 15.00 початок з площі Вітторіо Венето.

🇺🇦 🇮🇹

Факельна хода у 📍 РИМІ. “Світло для України” у п’ятницю 24 лютого о 18.30 коло Посольства Росії в Італї (метро Castro Pretorio)

🇺🇦 🇮🇹

В неділю, 26 лютого 2023 року о 15:00 в 📍 РИМІ, хода через центр Риму, від площі Республіки, по вулиці Кавур та Імператорських Форумах до площі Мадонна ді Лорето

🇺🇦 🇮🇹

Факельна хода у 📍 РІМІНІ. 24 лютого о 18.00 зустріч коло арки Аугусто.

🇺🇦 🇮🇹

У місті 📍 МОДІКА (Сицилія) проходитиме маніфестація 24 лютого о 15:00, приурочена річниці повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії в Україну на площі Фальконе-Борселіно у Барічентро.

🇺🇦 🇮🇹

Марш у 📍 МІЛАНІ. «Рік опору» У неділю, 26 лютого 2023 року о 15:00. Марш пройде з центрального вокзалу Мілана до площі Дуомо. Деталі тут: https://www.facebook.com/events/3448885998690814/

🇺🇦 🇮🇹

Хода до річниці повномасштабного вторгнення у

📍 МІЛАНІ “Світло переможе темряву”. У суботу 25 лютого о 16.00 на площі Кастелло.

🇺🇦 🇮🇹

Мітинг у 📍 ВІЧЕНЦІ. “365днів тероризму” – 26 лютого 2023б 11,30 – 13,30 на площі Dei Signori

🇺🇦 🇮🇹

Маніфестація-хода у 📍 БОЛОНІЇ. 25 лютого з 16.30 до 18.30. Хода бере початок з площі Scslinsta del Pincio (біля автовокзалу) пройде про вулиці Indipendenza і зупинеться на І piazza Maggiore, Nettuno де пройте мітинг.

🇺🇦 🇮🇹

Мітинг у 📍 АНКОНІ. Приходьте 24 лютого о 18.00 у Informagiovaniза адресою Piazza Roma, 1, 60121 Ancona AN.

https://facebook.com/events/s/per-la-nostra-e-vostra-liberta/590637595823262/

🇺🇦 🇮🇹

Піша хода в 📍 АНКОНІ “9 років війни в Україні, 1рік повномасштабної війни”.

26 лютого 2023 о 10.00 початок із площі Риму до вулиці Кавур.

🇺🇦 🇮🇹

Маніфестація у місті 📍 РЕДЖО ЕМІЛІЯ “Рік нашого супротиву”.

Виходьте 26 лютого на площу “Martiri del 7 luglio”. О 15.00 відбудеться маніфестація за мир і справедливість в Україні.

🇺🇦 🇮🇹

Факельна хода у 📍 СОВЕРАТО “За свободу, справедливість мир, стійкість”, 25 лютого 2023 о 18.00 початок із площі Maria Ausiliatrice.

Просимо всіх українців прийти на маніфестації у їх місті.

Увага. Інформація подій у різних містах буде оновлюватися. Просимо організаторів мітингів повідомляти про їх проведення публікуючи інформацію у розділі “Обговорення» до цієї події“.

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