В Італії проходить виставка робіт Марії Примаченко – Ткаченко

В Музеї сучасного та новітнього мистецтва Тренто та Роверето (Mart) в Італії проходить виставка робіт української художниці Марії Примаченко.

Про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі, передає Укрінформ.

“Світ пізнає українське мистецтво! 60 робіт Марії Примаченко – на виставці «Українські соняшники» в Музеї сучасного та новітнього мистецтва Тренто та Роверето (Mart) в Італії. До 4 червня 2023 року в приміщенні Палаццо делле Альбере в Тренто демонструватимуть роботи української художниці з Національного музею Тараса Шевченка в Києві”, – написав міністр.

Ткаченко зазначив, що через об’єктивні причини знайомство Європи та світу з українською культурою було затінено культурою імперії, яка експортувала для світу лише ті культурні набутки, які вдалося втягнути в загальноімперський контекст.

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“Сьогодні Україна робить перші кроки з повернення в європейський культурний ландшафт. Ми лише починаємо формувати наше культурне обличчя для України та світу”, – додав міністр.

Як повідомлялося, у галереї Гранд Пале у Парижі відбулася імерсивна виставка «Україна: рік стійкості, культура опору», на якій представили шедеври Тараса Шевченка та художниці Марії Примаченко, а також кадри журналістського фото війни в Україні.

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