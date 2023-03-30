В Італії триває акція “Святкуємо Великдень із захисниками!”

Відома римська волонтерка та активістка Таня Павлишин запрошує приєднатись до акції «Святкуємо Великдень із захисниками».
Відома багатьом в Римі волонтерка та активістка, яка після повномаcштабного вторгнення рф в Україну повернулась з нареченим в Україну, щоб бути корисною в епіцентрі подій. Таня Павлишин запрошує нас приєднатись до акції «Святкуємо Великдень із захисниками».
Для того, щоб святкувати Великдень разом, який, до речі, припадає на 16 квітня у 2023 році, нам потрібно приготувати для захисників умовний Різдвяний кошичок – подарунковий пакунок. Адже, коли, якщо не зараз ділитись не лише радістю прийдешнього свята, але й матеріальними благами першої необхідності‼️ ‼️Особливо з тими, хто береже спокій наших рідних та близьких в Україні
Таня на своїй сторінці у фейсбук закликає пожертвувати на благодійність:
- ✔️Шоколадні яйця (маленькі, бо великі поб’ються)
- ✔️маленькі пасочки
- ✔️солодощі
- ✔️кава
- ✔️чай
- ✔️батончики
- ✔️сухофрукти
- ✔️супи
- ✔️каші
- ✔️консерви
Потрібні медикаменти
✔️OKI
✔️Glaviscon у пакетиках
✔️знеболюючі.
Особливі подарунки
Якщо ви, крім того, хочете долучитися ще й з особистим подарунком:
✔️тактичні окуляри
✔️тактичні рукавиці і т.д – в самий раз
✔️Та, перш за все, обов’язковолист від вас. Повірте вони дуже радіють цьому! Пишіть, все що думаєте, що хочете сказати їм!
Хто хоче підтримати фінансово:
✔️Карта приват банк
5168752001024333
✔️Італійська картка для переказу в євро
IBAN Pavlyshyn Tetyanа
IT93G3608105138213142513143
Якщо ви в Римі і хочете долучитись, пишіть на WhatsApp чи дзвоніть на номер телефону:
+393755752405 Юрій/Ірина
Все про все у нас два тижні!
7-9 числа ми передамо зібрані продукти в Україну, а там і на фронт.
Приєднуйтесь і ви!
В ці дні нам усім варто переосмислити свої думки, ставлення один до одного, до своїх внутрішніх і зовнішніх конфліктів, адже Перемога починається з кожного із нас. Ми маємо чітко розуміти, для чого ми боремося і за що, яка в нас мотивація і які цінності оберігаємо, бо в кожного з нас вони свої. А повинні бути спільні. Будьмо витривалими, стійкими, турботливими, щирими і небайдужими. Бо Великдень прийде. З нами чи без нас. Але краще — з нами!
Віримо в ЗСУ Слава Україні.
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