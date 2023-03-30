В Італії триває акція “Святкуємо Великдень із захисниками!”

Відома римська волонтерка та активістка Таня Павлишин запрошує приєднатись до акції «Святкуємо Великдень із захисниками».

Відома багатьом в Римі волонтерка та активістка, яка після повномаcштабного вторгнення рф в Україну повернулась з нареченим в Україну, щоб бути корисною в епіцентрі подій. Таня Павлишин запрошує нас приєднатись до акції «Святкуємо Великдень із захисниками».

Для того, щоб святкувати Великдень разом, який, до речі, припадає на 16 квітня у 2023 році, нам потрібно приготувати для захисників умовний Різдвяний кошичок – подарунковий пакунок. Адже, коли, якщо не зараз ділитись не лише радістю прийдешнього свята, але й матеріальними благами першої необхідності‼️ ‼️Особливо з тими, хто береже спокій наших рідних та близьких в Україні

Таня на своїй сторінці у фейсбук закликає пожертвувати на благодійність:

✔️Шоколадні яйця (маленькі, бо великі поб’ються)

✔️маленькі пасочки

✔️солодощі

✔️кава

✔️чай

✔️батончики

✔️сухофрукти

✔️супи

✔️каші

✔️консерви

Потрібні медикаменти

✔️OKI

✔️Glaviscon у пакетиках

✔️знеболюючі.

Особливі подарунки

Якщо ви, крім того, хочете долучитися ще й з особистим подарунком:

✔️тактичні окуляри

✔️тактичні рукавиці і т.д – в самий раз

✔️Та, перш за все, обов’язковолист від вас. Повірте вони дуже радіють цьому! Пишіть, все що думаєте, що хочете сказати їм!

Хто хоче підтримати фінансово:

✔️Карта приват банк

5168752001024333

✔️Італійська картка для переказу в євро

IBAN Pavlyshyn Tetyanа

IT93G3608105138213142513143

Якщо ви в Римі і хочете долучитись, пишіть на WhatsApp чи дзвоніть на номер телефону:

+393755752405 Юрій/Ірина

Все про все у нас два тижні!

7-9 числа ми передамо зібрані продукти в Україну, а там і на фронт.

Приєднуйтесь і ви!

В ці дні нам усім варто переосмислити свої думки, ставлення один до одного, до своїх внутрішніх і зовнішніх конфліктів, адже Перемога починається з кожного із нас. Ми маємо чітко розуміти, для чого ми боремося і за що, яка в нас мотивація і які цінності оберігаємо, бо в кожного з нас вони свої. А повинні бути спільні. Будьмо витривалими, стійкими, турботливими, щирими і небайдужими. Бо Великдень прийде. З нами чи без нас. Але краще — з нами!

Віримо в ЗСУ Слава Україні.

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