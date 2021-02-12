Гарна новина! В Італії знайдено зниклу Ларису. Жінка лежить в лікарні

Кілька днів тому у спільнотах українців в Італії було оголошено про розшук Лариси Бурси. На щастя, жінку знайдено.

Стало відомо, що багато років у сім’ї, доглядала стареньку. Близько трьох місяців тому вона поранила ногу і була госпіталізована. З того часу про неї нічого не відомо.

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Усі її речі, документи та зарплатня залишилися у господарів. Не цікавилися долею зниклої Лариси й українки, які працювали на її місці. Проте італійська сім’я не цікавиться долею доглядальниці.

Ситуація наштовхувала на негативні думки, та, після публікації, фото жінки у соціальних мережах, виявилася, що Лариса і досі лежить у лікарні.

З собою вона не мала ні речей, а батарейка телефона була розряджена.

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Спільними зусиллями, завдяки поширенню інформації у громаді, жінку було знайдено за два дні.

«В даний час небайдужі волонтерки, шукають можливість як допомогти жінці. Бо через ковід трошки мають проблеми. Але все буде гаразд. Дівчата, я їм дуже вдячна, бо розгубилась не знала як діяти, просто чудові, така гордість за них». – розповідає Олена Пузанкова, жінка яка забила на сполох. Привернула увагу до невідомої долі Лариси.

«Дуже дякую усім, усім, усім! За два дні, що шукали Ларису, майже уся Італія мені писала, дзвонила, переживала, молилися за Ларису. Хоча вона у лікарні, і хвороба її не відпускає, але це вже інша історія, важливо що знайшлась і вже не одна» – із вдячністю каже Олена – Все буде добре, бо стільки не байдужих людей навколо!».

Побажаємо пані Ларисі Бурсі якнайшвидшого одужання.

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