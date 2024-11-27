Геополітична ситуація та майбутнє України. Подія у Тоді (PR)

Війна в Україні стала глобальною через наслідки, які відчулися в різних частинах світу.

Ротарі-клуб міста Тоді за підтримки та у співпраці з муніципалітетом Тоді (регіон Умбрія, що в Італії), організовує важливу подію, присвячену роздумам про сучасні міжнародні геополітичні динаміки та майбутнє України.

Зустріч під назвою «Нова міжнародна ситуація та майбутнє України» відбудеться в залі муніципальної ради міста Тоді у двох сесіях: перша — у четвер, 28 листопада 2024 року, о 17:30, друга — у п’ятницю, 29 листопада 2024 року, о 10:00.

Ініціативу координуватиме професор Федеріго Арджентьєрі, викладач сучасної історії та міжнародної політики в Університеті Джона Кабота в Римі.

У заході також візьмуть участь провідні експерти: журналіст та письменник Маріо Корті, Сабріна Де Гаетано Президент фундації “Вавилон”, письменник і україніст Массіміліано Ді Паскуале та Маріанна Сороневич, головний редактор “Української газети” в Італії.

Ця подія є частиною зусиль Ротарі-клубу зі створення культури миру, спрямованих на обговорення ключових питань міжнародних відносин та сприяння діалогу, який підтримує справедливу та солідарну зустріч між народами.

Через 1000 днів після початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну дискусія зосередиться на протистоянні демократій і недемократичних режимів. Особливу увагу буде приділено ролі дезінформації та маніпуляції громадською думкою, які відіграють все більш важливу роль у глобальному контексті.

Ця подія, присвячена пам’яті Голодомору 32-33 років, є унікальною нагодою для поглибленого обговорення актуальних тем із метою стимулювання спільних роздумів над викликами та перспективами майбутнього.

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