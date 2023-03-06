Громада Казерти вітає пані їмость, чарівну Галину

Із 40-літнім ювілеєм від імені нашої священичої сім’ї, парафіян, родини та друзів вітаємо нашу чарівну пані Їмость Галину.

У житті кожного із нас Бог завжди посилає особу, яка стає Ангелом-Охоронцем, який в тиші та покорі служить, радить та оберігає для нас на шляху Божого служіння!

Таким світлим, щирим та сповненим Святого Духа Ангелом-охоронцем стала для мене моя кохана дружина Галина!

Таким завжди готовим прийти на допомогу, вислухати, дати пораду та готовим на самопожертву Ангелом-охоронцем стала для наших дітей їхня любляча мама!

Таким щирим, чуйним та турботливим Ангелом-охоронцем стала для нас, парафіян, наша пані їмость!

Таким завжди готовим прийти на допомогу, вислухати, дати добру та щиру пораду, підтримати у важку хвилину Ангелом-охоронцем стала для нас, друзів, наша Галя!

Дорога дружино, матусю, пані імость та подруго, у Ваш День народження хай Всемилостивий Бог помножує Ваші таланти, скріпляє Ваш дух, тримає у міцному здоров’ї та Божій ласці!

Мати Божа, яку Ви так любите, хай допомагає Вам і надалі нести милий тягар – Хрест Господній як дружині священика, як мамі, як їмость парафії, як подрузі і як справжньому слузі Пречистої Діви Марії!

Всіх Вам Божих ласк на многая і благая літа!

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