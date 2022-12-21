Громада Казерти щиро вітає свого духовного наставника з Днем народження

Українська громада міста Казерта щиро вітає свого духовного наставника о.Ігора з Днем народження.

22 грудня, напередодні свята Різдва Христового, наш всечесний отець Ігор святкує свій 45-літній ювілей!

Служіння священика під час здійснення Таїнств є служінням ангела, який предстоїть перед Престолом Божим. Воно є жертовним вмиранням заради любові до пастви й Церкви. Сила священика дорівнює силі його любові до церковного служіння. Зв’язок священика з мирянами здійснюється не через володарювання, а через взаємну любов. З боку священика любов має бути сповнена батьківського піклування, а з боку мирян – синівської вдячності.

Дякуємо Богові за дар Вашого життя, яке Ви щедро посвячуєте служінню Церкві – вашим вірним на парафії, потребуючим, убогим, страждаючим, усім тим, хто приходить до Вас за порадою, допомогою, потіхою. Як Добрий пастир, Ви впевнено провадите довірене Вам стадо до брам Небесного Царства дорогою любові, віри, милосердя, єдності і миру, дорогою святості.

Кланяємося низько Вам за ту повсякденну працю, яка переросла у великі здобутки, і бажаємо вам доброго здоров’я, щастя в родинному житті і всіх земних благ.

Хай Бог Вам допомагає втілювати в життя всі Ваші задуми.

Многая Вам і благая літа!

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