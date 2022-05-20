Громаду Собору Святої Софії у Римі нагородили за уманітарну діяльність на користь України

Громаду собору Святої Софії у Римі нагородили за уманітарну діяльність для допомоги Україні. премією “Мама Рим і її кращі сини -2022” (RomaBPA–Mamma Roma e i suoi Figli Migliori’2022).

15 травня в приміщенні Інституту кіно та телебачення імені Роберто Росселліні в Римі пройшла церемонія нагородження премією “Il Roma Best Practices Award (RomaBPA) – Mamma Roma e i suoi Figli Migliori’2022”.

Ця премія відзначає найкращі соціальні проєкти та ініціативи Столиці Італії.

Було премійовано вісім ініціатив, які відзначилися солідарністю та активною діяльністю на підтримку України.

Серед них – громада прокатедрального собору Святої Софії УГКЦ в Римі на чолі з о. Марком Семегеном, la Protezione Civile (Департамент цивільного захисту) в особі Тітті Постільоне, Le Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani (“Християнські асоціації італійських робітників”) в особі Лідії Борзі, “Croce Rossa Italiana” (“Італійський Червоний Хрест”) в особі Дебори Діодаті, асоціація “Salvamamme” (“Порятунок матерів”) і Марія Грація Пассері, “il Forum del Terzo Settore” (“Форум третього сектору”) – Карла Мессано, “AS Roma” (“Cпортивна асоціація Риму”) з Франческо Пасторелла та учні ліцею імені Ораціо.

Нагороду вручив Даніеле Леодорі, віце-президент регіону Лаціо скульптурою “Urban Retree” виконаною з деревини для продуктів еко-дизайну.

«Наша місія – сприяти розвитку громадського сектору міста. Саме тому ми відзначаємо найкращі соціальні ініціативи Рима.» – каже Паоло Масіні, засновник премії “Il Roma Best Practices Award – Mamma Roma e i suoi Figli Migliori” та президент асоціації “RomaBPA”.

Після цього відбулося нагородження призерів в різних номінаціях, визначених премією. А наприкінці ще інші шістнадцять соціальних ініціатив отримали шанс перетворити свої мрії в проєкти, які будуть реалізовані.

Пресслужба релігійного товариства «Свята Софія»