“Дві ріки, дві Столиці”. Рим і Київ поєдналися в мистецтві

У Римі та Києві розпочинається синхронний мистецький проєкт “Дві Ріки, дві Столиці”, у якому два міста поєднаються у мистецтві.

У Римі італійські та художники з України, які проживають в Італії передаватимуть своє бачення Вічного Міста з острова Тіберіна.

Одночасно на київському пленері українські митці на Труханівському острові, зображатимуть Столицю України.

На основі ескізів створених у цей день буде сформована експозиція, яка виставлятиметься в Україні і в Італії.

Ala Zarvanytska, українська архітекторка, художниця-акварелістка, ініціатор і органзатор заходу, довго виношувала цю ідею, проте пандемічні обмеження тривалий час першкоджали її реалізації.

Київський планер організовують Любов Томіна – викладач дисциплін фундаментальної підготовки: рисунку, живопису, скульптури і Людмила Черв’якова – заступник завідувача кафедри Дизайну із АРТ Академії сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі.

Учасники римського пленера:

Zhanna Stankovych – fotografa, scrittrice e musicista;

Volodymyr Lutsyk – artista;

Svitlanka Pasirska – fashion designer;

Barbara Di Massimo – pittrice;

Liliia Mochula – scultrice e designer;

Larysa Iskiv – designer;

Marco Carloni – artista paesaggista;

Claudia Manelli – artista ritrattista e paesaggista;

Liliya Babiak – artista; terza riga:

Ala Zarvanytska – artista, acquarellista, architetto;

Ivan Paduano Ter – ingegnere, architetto, artista

Elena Aielli senior- comunication consultant;

Cristina Prato – illustratrice, desainer

Учасники київського пленера:

Yuliya Vizir – critico d’art;

Юлія Візір – мистецтвознавець;

Kira Tregubenko – artista, stilista;

Кіра Трегубенко – художник, модел’єр конструктор, освітянин;

Fursa Oksana – artista, designer;

Оксана Фурса – художник, дизайнер, освітянин, науковець;

Vitalii Zaporozhchenko – fotografo;

Віталій Запорожченко – кінооператор, фотохудожник;

Moroz Tatiana – decoratore, artista;

Тетяна Мороз – декоратор, освітянин, художник;

Olena Petrulenkova – architetto, fotografo;

Олена Петруленкова (Касперович)-архітектор, фотохудожник;

Yuri Yanchuk – artista, architetto, scultore;

Юрій Янчук – художник, архітектор, скульптор; seconda riga:

Liudmyla Karpenko – critico d’arte, bibliografo, artista;

Карпенко Людмила – мистецтвознавець, художник;

Nadiya Mishchenko – critico d ‘arte; artista;

Надія Міщенко – мистецтвознавець, художник; terza riga:

Lyudmila Cherviakova – artista, architetto;

Людмила Черв’якова – художник, архітектор;

Oleksiy And – pittore professionista, artista grafico, fotografo;

Олексій Анд – художник-живописець, графік, фотохудожник;

Liubov Tomina – architetta-artista; Любов Томіна – художник, архітектор;

Anna Degtyareva – artista, decoratore, fotografo.

Анна Дегтярьова – худохник, декоратор,фотограф.

У Римі пленер пройде на острові Тіберіна, а в Києві – на Труханівському острові у дві секції: 18 вересня та 2 жовтня 2021 року, початок о 17.00.

Більше про цей проект ви можете дізнатися ТУТ.

Якщо мистецтво близьке вашій душі, заплануйте прогулянку історичним центром міста у цей час. Ви матимете можливість поспостерагіти за роботою художників.

Маріанна Сороневич

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторунку у Facebook, або в Instagram та слідкуйте за майбутніми публікаціями.