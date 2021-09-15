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“Дві ріки, дві Столиці”. Рим і Київ поєдналися в мистецтві

У Римі та Києві розпочинається синхронний мистецький проєкт “Дві Ріки, дві Столиці”, у якому два міста поєднаються у мистецтві.

У Римі італійські та художники з України, які проживають в Італії передаватимуть своє бачення Вічного Міста з острова Тіберіна.

Одночасно на київському пленері українські митці на Труханівському острові, зображатимуть Столицю України.

На основі ескізів створених у цей день буде сформована експозиція, яка виставлятиметься в Україні і в Італії.

Ala Zarvanytska, українська архітекторка, художниця-акварелістка, ініціатор і органзатор заходу, довго виношувала цю ідею, проте пандемічні обмеження тривалий час першкоджали її реалізації.

Київський планер організовують Любов Томіна – викладач дисциплін фундаментальної підготовки: рисунку, живопису, скульптури і Людмила Черв’якова – заступник завідувача кафедри Дизайну із АРТ Академії сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі.

Учасники римського пленера:

  • Zhanna Stankovych – fotografa, scrittrice e musicista;
  • Volodymyr Lutsyk – artista;
  • Svitlanka Pasirska – fashion designer;
  • Barbara Di Massimo – pittrice;
  • Liliia Mochula – scultrice e designer;
  • Larysa Iskiv – designer;
  • Marco Carloni – artista paesaggista;
  • Claudia Manelli – artista ritrattista e paesaggista;
  • Liliya Babiak – artista; terza riga:
  • Ala Zarvanytska – artista, acquarellista, architetto;
  • Ivan Paduano Ter – ingegnere, architetto, artista
  • Elena Aielli senior- comunication consultant;
  • Cristina Prato – illustratrice, desainer

Учасники київського пленера:

  • Yuliya Vizir – critico d’art;
  • Юлія Візір – мистецтвознавець;
  • Kira Tregubenko – artista, stilista;
  • Кіра Трегубенко – художник, модел’єр конструктор, освітянин;
  • Fursa Oksana – artista, designer;
  • Оксана Фурса – художник, дизайнер, освітянин, науковець;
  • Vitalii Zaporozhchenko – fotografo;
  • Віталій Запорожченко – кінооператор, фотохудожник;
  • Moroz Tatiana – decoratore, artista;
  • Тетяна Мороз – декоратор, освітянин, художник;
  • Olena Petrulenkova – architetto, fotografo;
  • Олена Петруленкова (Касперович)-архітектор, фотохудожник;
  • Yuri Yanchuk – artista, architetto, scultore;
  • Юрій Янчук – художник, архітектор, скульптор; seconda riga:
  • Liudmyla Karpenko – critico d’arte, bibliografo, artista;
  • Карпенко Людмила – мистецтвознавець, художник;
  • Nadiya Mishchenko – critico d ‘arte; artista;
  • Надія Міщенко – мистецтвознавець, художник; terza riga:
  • Lyudmila Cherviakova – artista, architetto;
  • Людмила Черв’якова – художник, архітектор;
  • Oleksiy And – pittore professionista, artista grafico, fotografo;
  • Олексій Анд – художник-живописець, графік, фотохудожник;
  • Liubov Tomina – architetta-artista; Любов Томіна – художник, архітектор;
  • Anna Degtyareva – artista, decoratore, fotografo.
  • Анна Дегтярьова – худохник, декоратор,фотограф.

У Римі пленер пройде на острові Тіберіна, а в Києві – на Труханівському острові у дві секції: 18 вересня та 2 жовтня 2021 року, початок о 17.00.

Більше про цей проект ви можете дізнатися ТУТ.

Якщо мистецтво близьке вашій душі, заплануйте прогулянку історичним центром міста у цей час. Ви матимете можливість поспостерагіти за роботою художників.

Маріанна Сороневич

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