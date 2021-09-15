“Дві ріки, дві Столиці”. Рим і Київ поєдналися в мистецтві

У Римі та Києві розпочинається синхронний мистецький проєкт “Дві Ріки, дві Столиці”, у якому два міста поєднаються у мистецтві.
У Римі італійські та художники з України, які проживають в Італії передаватимуть своє бачення Вічного Міста з острова Тіберіна.
Одночасно на київському пленері українські митці на Труханівському острові, зображатимуть Столицю України.
На основі ескізів створених у цей день буде сформована експозиція, яка виставлятиметься в Україні і в Італії.
Ala Zarvanytska, українська архітекторка, художниця-акварелістка, ініціатор і органзатор заходу, довго виношувала цю ідею, проте пандемічні обмеження тривалий час першкоджали її реалізації.
Київський планер організовують Любов Томіна – викладач дисциплін фундаментальної підготовки: рисунку, живопису, скульптури і Людмила Черв’якова – заступник завідувача кафедри Дизайну із АРТ Академії сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі.
Учасники римського пленера:
- Zhanna Stankovych – fotografa, scrittrice e musicista;
- Volodymyr Lutsyk – artista;
- Svitlanka Pasirska – fashion designer;
- Barbara Di Massimo – pittrice;
- Liliia Mochula – scultrice e designer;
- Larysa Iskiv – designer;
- Marco Carloni – artista paesaggista;
- Claudia Manelli – artista ritrattista e paesaggista;
- Liliya Babiak – artista; terza riga:
- Ala Zarvanytska – artista, acquarellista, architetto;
- Ivan Paduano Ter – ingegnere, architetto, artista
- Elena Aielli senior- comunication consultant;
- Cristina Prato – illustratrice, desainer
Учасники київського пленера:
- Yuliya Vizir – critico d’art;
- Юлія Візір – мистецтвознавець;
- Kira Tregubenko – artista, stilista;
- Кіра Трегубенко – художник, модел’єр конструктор, освітянин;
- Fursa Oksana – artista, designer;
- Оксана Фурса – художник, дизайнер, освітянин, науковець;
- Vitalii Zaporozhchenko – fotografo;
- Віталій Запорожченко – кінооператор, фотохудожник;
- Moroz Tatiana – decoratore, artista;
- Тетяна Мороз – декоратор, освітянин, художник;
- Olena Petrulenkova – architetto, fotografo;
- Олена Петруленкова (Касперович)-архітектор, фотохудожник;
- Yuri Yanchuk – artista, architetto, scultore;
- Юрій Янчук – художник, архітектор, скульптор; seconda riga:
- Liudmyla Karpenko – critico d’arte, bibliografo, artista;
- Карпенко Людмила – мистецтвознавець, художник;
- Nadiya Mishchenko – critico d ‘arte; artista;
- Надія Міщенко – мистецтвознавець, художник; terza riga:
- Lyudmila Cherviakova – artista, architetto;
- Людмила Черв’якова – художник, архітектор;
- Oleksiy And – pittore professionista, artista grafico, fotografo;
- Олексій Анд – художник-живописець, графік, фотохудожник;
- Liubov Tomina – architetta-artista; Любов Томіна – художник, архітектор;
- Anna Degtyareva – artista, decoratore, fotografo.
- Анна Дегтярьова – худохник, декоратор,фотограф.
У Римі пленер пройде на острові Тіберіна, а в Києві – на Труханівському острові у дві секції: 18 вересня та 2 жовтня 2021 року, початок о 17.00.
Більше про цей проект ви можете дізнатися ТУТ.
Якщо мистецтво близьке вашій душі, заплануйте прогулянку історичним центром міста у цей час. Ви матимете можливість поспостерагіти за роботою художників.
Маріанна Сороневич
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