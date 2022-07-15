Олена та Лідія – українки за походженням, вже два десятки років проживають у Венеції.

Вони давно займаються пошиттям жіночого одягу під замовлення, та відкрили власне ательє у Венеції, але на цьому їх справа одягати жінок не зупинилася.

Українки заснували бренд “Ca’ Beltà” (“Дім чарівності”) де на першому місці є Жінка!

Їх клекції представлені на модних показах, зокрема в престижному Палаццо Ca’ Sagredo у Венеції.

Бренд “Ca’ Beltà” співпрацює із CNA – Національною конфедерацією ремесел Венеції під керівництвом Venice Fashion Week.

Ca ‘Beltà – це бренд жіночого одягу, який втілює красоту та чарівність. Їх модні покази відбуваються для підвищення обізнаності про цінність венеціанських творінь та самої Венеції як міста, яке здатне створювати красу.

Чарівність в інтерпритації українських мисткинь розуміється як поєднання зовнішньої краси одягу з “енергією” тканин та моделей.

Їх одяг дає можливість жінці почуватися в ідеальній гармонії з собою завдяки оригінальності та істинності вбрання.

Засновниці “Ca’ Beltà” Лідія та Олена впевнені, що жінка здатна перетворити навколишній світ на краще місце, де панують добро, краса та чарівність.

Дівчата з України, але вже зо два десятки років проживають у Венеції. Їх колекція “Muse”, черпає натхнення у потребах та бажаннях реальних жінок.

Кожна сукня носить ім’я давньогрецької музи, які надихнули кравчинь на створення цієї колекції.



Одяг створений у ательє в самому центрі Венеції, виготовлений з дорогоцінного італійського шовку і є таким же унікальним, як і кожна жінка, яка його носить.

Їхнє бачення майбутнього моди знову поєднане в “чарівності” – вони впевнені, що жінки повинні мати право носити те, що їм подобається, і перш за все почуватися добре не тільки фізично, але і духовно.

Терпсіхора – ця сукня , як і муза покровителька танцю, символізує молоду жінку сповнену енергії, яка підлаштовує свої кроки відповідно до музичної каденції. Легке та тендітне воно одночасно дарує спокій і гармонію та надихає енергію.

Ерато – муза кохання, так само як і ця сукня – спокуслива.

На створення надихнула впевнена та динамічна жінка, яка цінує вишуканий стиль та незважає на ризик.

Відвідайте сайт бренду “Ca’ Beltà (“Дім чарівності”) ТУТ, або їх сторінку у інстаграм.

Або завітайте в Atelier Ca’ Beltà за адресою Sestiere San Marco 4700, замовивши прийом за номером WhatsApp/Tel. +39 327 0103448.

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