День пам’яті Голодоморів у Римі: молитва за Україну та свідчення жертв російської агресії

У Римі вшанували День пам’яті Голодоморів в Україні, віддаючи данину мільйонам невинних людей, знищених штучним голодом радянського режиму. Захід об’єднав українську громаду, дипломатичні делегації та представників Святого Престолу у спільній молитві за мир і справедливість.

Меса у Сан-Андреа делла Валле: духовний акцент та дипломатична підтримка

У величній базиліці Сан-Андреа делла Валле відбулася урочиста Меса, яку очолив Державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін. Його участь надала події особливого духовного й дипломатичного значення, підкресливши важливість вшанування пам’яті Голодомору на міжнародному рівні.

Свою підтримку Україні засвідчили й посли іноземних держав при Святому Престолі, які були присутні на богослужінні. Їхня солідарність — це чіткий сигнал, що трагедія Голодомору та сучасні злочини Росії не залишаються поза увагою світової спільноти.

Свідчення дітей, розлучених із сім’ями, та жінок, що пережили російський плен

Особливою частиною події стало прибуття до Рима групи українців, чиї особисті історії втілюють трагедію сучасної російської агресії.

– Чотири українські підлітки, яких окупанти насильно розлучили з родинами й депортували до Росії, сьогодні можуть говорити про повернення додому та про свободу, яку в них намагалися відібрати.

– Троє українських жінок, що пережили тортури та сексуальне насильство російських військових, мали мужність виступити перед міжнародною аудиторією й засвідчити правду.

Їхня присутність у Римі стала нагадуванням: злочини, які чиняться проти українського народу, мають бути названі та покарані.

«Молитва за Україну»: мистецький голос правди і пам’яті

Українські художники Володимир Козюк та Юрій Котик представили в Римі виставку «Молитва за Україну» — художній проєкт, що поєднує пам’ять про Голодомор із досвідом сучасної війни.

Експозиція включає роботи 23 митців із 12 міст України. Центральним образом є Українська Мадонна — символ материнської любові, незламності й духовної сили. На тлі полотен представлені українські міста, що постраждали від російських атак.

Виставку можна відвідати до 5 грудня у базиліці Сан-Андреа делла Валле, на Corso Vittorio Emanuele II. Вхід вільний.

Україна на міжнародній арені: присутність високих гостей

Офіційну українську делегацію очолила Ірина Верещук, заступниця керівника Офісу Президента України. Вона наголосила на важливості міжнародної уваги до трагедії Голодомору та до злочинів, які Росія вчиняє сьогодні.

Зворушливо виступив і Андрій Юраш, Надзвичайний і Повноважний Посол України при Святому Престолі. Він нагадав, що у його власній родині під час Голодомору загинуло 14 людей, що лише підкреслює масштаби трагедії.

Серед почесних гостей був італійський політик Карло Календа, який нещодавно зробив татуювання з українським тризубом — жест, що став символом його підтримки України.

Подію провело Посольство України при Святому Престолі, яке послідовно доносить правду про Голодомор та сучасну російську агресію до міжнародної спільноти.

