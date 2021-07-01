У Римі є дві чудові можливості долучитися до спільного перегляду матчу “Україна-Англія”: на Олімпійському стадіоні та у фан-зоні Футбольного селища на Народній площі.

Ми досі не можемо в це повірити, але збірна України вперше в історії пробилася до чвертьфіналу чемпіонату Європи!

У 1/8 фіналу чемпіонату Європи збірна України перемогла Швецію з рахунком 2:1.

У чвертьфіналі Україна зустрінеться зі збірною Англії. Матч відбудеться 3 липня у Римі.

Українські вболівальники не зможуть прилетіти на матч проти Англії у чвертьфіналі Євро-2020 до Рима через карантинні обмеження.

Тому, українську збірну зможуть підтримати представники діаспори.

У Римі є дві можливості долучитися до спільного перегляду матчу:

Наживо на Олімпійському стадіоні.

На великих екранах у фан-зоні Футбольного селища на Народній площі (Piazza del Popolo).

ДЕ КУПИТИ БІЛЕТИ

Купити білети на Стадіон можна лише на офіційному сайті УЄФА. Вартість одного квитка (на момент публікації статті) від 75Є.

Замовити безкоштовний вхід У Футбольне селище на Piazza del Popolo у Римі можна в день матчу (починаючи із 00:01) за цим лінком:

В обох випадках, емоції вболівальникам забезпечені!

Маріанна Сороневич

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторінку у Facebook, або в Instagram та слідкуйте за майбутніми публікаціями.