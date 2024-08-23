Де і як в Італії відзначатимуть День Незалежності України у 2024 році

Приєднуйтеся до відзначення Дня Незалежності України в Італії! Разом ми сила!



Тревізо

24 серпня на бастіоні Св. Марка (mura di Treviso) відбудеться зустріч-маніфестація “З Україною в серці”. Початок о 19.00

Кальярі

24 серпня мітинг відбудеться на площі Vittime di Moby Prince. Початок о 18.00

Болонія

У Болонії 24 серпня, молитовна хода по вулиці Матеотті із мітингом на площі XX settembre. Збір на площі Dell’ Unità о 16.00

Турин

У Турині 24 серпні на площі Кастелло буде організовано інсталяцію, приурочену Дню Незалежності. Відкриття о 15.00.

О 18.00 початок мітингу.

Рим

У Римі, у Соборі св. Софії Божественні літургії пройдуть 24 і 25 серпня за адресою via di Boccea 478.

Мітинг і хода вулицями Столиці Італії відбудуться у суботу 24 серпня від площі Repubblica. Початок о 18.00.

Модена

У Модені 25 серпня на площі Matteotti відбудеться мітинг “Слава Незалежності України”. Початок о 17.00.

Равенна

У Равенні (Rocca Brancaleone) 24 серпня о 17.00 на вас чекає майстер клас олійного живопису. У художній частині вечора будуть вірші, спів, музика і танці. На завершення – розіграш лотереї. Попередній запис в афіші у коментарях до поста.

Неаполь

У Неаполі, 24 серпня на площі Municipio відбудеться мітинг та молитва. На площі буде виставлено карету швидкої допомоги, розстріляну рашистaми на Харківщині. Початок о 18.00.

Феррара

У Феррарі 24 серпня о 18.30 відбудетьсЯ мітинг на площі Castello.

Список постійно оновлюється. Якщо вам відомо про захід, але ви не знаходите його у списку, додайте інфо у коментарі. Афіші усіх заходів із додатковою інформацією знайдете у коментарях у пості на моїй сторінці.

Ламеція Терме

24 серпня у Lamezia Terme відбудеться маніфестація-марафон, що триватиме із 16.00 до 23.00 за адресою Corso G. Nicotera (пішохідна зона).

Тревізо

24 серпня на бастіоні Св. Марка (mura di Treviso) відбудеться зустріч-маніфестація “З Україною в серці”. Початок о 19.00

Мілан

В українській церкві Мілана пройдуть молебні у час війни та панахида за тих, хто віддав життя за Незалежність України. 24 серпня початок о 14.00, Вул. Giuseppe Meda 50

Просимо поширення цієї інформації для залучення якнайбільшої кількості учасників.

Афіші із додатковою інформацією по кожному заходу знайдете ТУТ.