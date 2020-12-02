Дмитро Ніколаєв – незвичайна історія українського героя в Італії

Життя Дмитра Ніколаєв а наповнить кожного українця в Італії гордістю за дітей своєї Батьківщини, а можливо, стане для когось прикладом для наслідування.

Він – один із тих дітей українських іммігрантів, які частину свого дитинства провели без мами, що поїхала в Італію на роботу. Можливо, саме її приклад, жінки, яка не спинялася перед труднощами, сформувало у ньому надзвичайну цілеспрямованість.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“

Сім’я на відстані

Олена Ніколаєва, хоча за спеціальністю була лаборантом хіміко-бактеріологічного аналізу, на початку 2000-х мусила самостійно утримувати сім’ю, забути про свою професію та податися в світи.

В той час, Дмитро жив із бабусею та дідусем в Бердичеві, Житомирської області. Коли хлопцю виповнилося 15 років, мамі нарешті вдалося подолати бюрократичні перепони і забрати його в Італію.

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Дмитро Ніколаєв: “Головне – не залишати свою мрію

Старші класи хлопець закінчив у Венеції Местре. Він хотів стати медиком, тож почав оволодівати професією зубного техніка із дипломом із відзнакою.

Для вступу на стоматологічний факультет в Італії слід пройти суворий відбір.

Зараз він студіює в Падованському університеті – одному із найкращих у сфері медицини в Італії.

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Герой (НЕ) випадково

25- річний Дмитро не лише відмінно навчається, він працює на доставці піци. Одного вечора, повертаючись на мотоциклі із замовлення, він звернув увагу на групу людей, що скупчилися біля автомобіля.

Хтось потребувала допомоги.

Водій автівки був майже бездиханний. Хлопець із готовністю почав робити йому масаж серця і штучне дихання. Саме його дії допомогли вберегти чоловіка від летального результату.

Уся родина сіньйора Бруно дякувала українцю, а італійська Федерація порятунку на воді висунула його на отримання почесного італійського громадянства за особливі заслуги, яка надіється іноземцям лише у виняткових випадках.

Хоч Дмитро Ніколаев, як лікар, вивчав біоетику та моральний деонтологічний кодекс своєї професії, їх практичне застосування у екстремальних умовах вимагає виняткових якостей. Тому його вчинок, по праву, заслуговує на найвищого захоплення.

Маріанна Сороневич

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