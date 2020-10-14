Дівчина зі сходу (ragazza dell’est) – персонаж чи реальна особа?

Ми всі добиралися до цієї країни по різному, але однаково складними шляхами і через схожі проблеми.

Мало кого цікавили наші життєві обставини, тоді ще не бачили великої різниці між українками, румунками, польками чи росіянками, не так важливо хто ти, як звати – просто тут потрібні міцні, працьовиті руки, добродушна вдача і рішучість, витримка, щоб подолати всі обставини і перепони, які випадатимуть на життєвому шляху.

У багатьох з нас імена, які не мають аналогів в італійській мові і нас часто називають для зручності, а може й трохи глузуючи, просто ragazzе dell’est (дівчатами зі сходу).

Сьогодні про нас пишуть книжки, бо ми тут, нас багато, ми виконуємо суспільно корисну роботу і маємо вагу в цій країні. Ми стали частиною цього народу.

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«Дівчина зі сходу» (Ragazza dell’est) – книга Донати Бертінеллі, італійської авторки, яка надала важливості в творчості і в своєму приватному житті, невідомій іммігрантці, жінці зі сходу, що ввійшла в родинну оселю, доглядаючи її перестарілу матір.

Щойно Аліна переступила поріг тридцяти років, як вирішила залишити батьківщину, де жила з двома дітьми, хворою матір’ю та безробітним чоловіком, шукаючи роботу в Італії.

Її нове життя починається не так, як вона сподівалась: подорож до Італії сповнена труднощів і як тільки вона прибуває до Риму, молода жінка ризикує бути втягнутою в брудні справи чи навіть в проституцію, але, рішуча шукати кращого життя, ніж те, що залишила вдома, вона знаходить спосіб чесно заробляти гроші, – розказує авторка роману.

Читала книгу і ставила на полях позначки навпроти розділів, зі змістом яких я погоджуюся, котрі викликали у мене щирі емоції, де описуються проблеми схожі з пережитими мною, або моїми знайомими.

Тих позначок багато, отже, можу сказати, що авторка висвітлила історію Аліни (дівчини зі сходу) дуже правдиво. І зробила це з любов’ю до свого персонажу.

Не зважаючи на складні і неоднозначні ситуації, в які потрапляє головна героїня роману, ставлення авторки до Аліни таке ж, як і до інших людей, життєві історії котрих переплітаються а книзі. Хворобу своєї матері авторка описує і сприймає непросто, з душевним болем, передчасним відчуттям втрати і сльозами на очах, розуміючи всі складнощі з роботі доглядальниці.

Запросивши в свою родину працювати «дівчину зі сходу», кожен роботодавець мав би розуміти, помічниця людина з своїм характером, звичками, життєвим досвідом і врешті решт з достоїнствами і недоліками, як і кожен інший член суспільства.

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Часто нам довіряють для догляду найдорожче: родинну оселю, перестарілих батьків, дітей, але трапляється, що того, хто піклується про них, тримають на дистанції, бо робота сімейної помічниці ще не є престижною в Італії і ще досить недавно була визнана, як професія.

То чи зможе вкладати в свою роботу душевне тепло працівниця, яка знаходиться за невидимим бар’єром меншовартості?

Про все це будемо говорити в тісному дружньому колі «Prendiamo ci cura» на зустрічі з авторкою книги «Дівчина зі сходу» (Ragazza dell’est) Донатою Бертінеллі, яка розпочнеться в суботу, 7 листопада 2020 року о 14.30, в приміщенні і за сприяння патронату Acli м. Варезе.

Доната Бертінеллі народилася в м. Gallarate (VA) 1966 року, закінчила Università Cattolica del Sacro Cuore в Мілані, живе і працює в м. Sesto Calende (VA); вона мати двох дітей, дружина і вчителька літератури та гуманітарних досліджень у школі. «Дівчина зі сходу» другий роман Донати Бертінеллі. Запрошуємо до читання.

Марія Гайдай

Придбати цю книгу можна на сайті видавництва за лінком, або у книгарнях.

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