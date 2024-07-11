ДІМ. HOME. CASA. Українська вистава на італійському фестивалі «FLIPT 2024»

На темній сцені вісім молодих людей у вишиванках… Звучить «Лебедине озеро» Петра Чайковського… Тіла спотворює агонія. Це схоже на конвульсії на електричному стільці. Ці звуки завдають фізичних страждань!..

«чайковський-достоєвський-толстой не віноват???» – ВИНЕН!!!!! Бо носії цієї культури відібрали у мільйонів українців – рідних і … ДІМ!

Так починається вистава «Дім» випускників та студентів Харківського Національного університету мистецтв імені І.П.Котляревського. Її було представлено на міжнародному театральному фестивалі «FLIPT 2024», що пройшов у місті Фара ін Сабіна, регіон Лаціо. Вісім молодих українських акторів-біженців, приїхали на фестиваль з різних частин світу : Німеччина, Бельгія, Канада, Словаччина, Болгарія, Польща, Україна. У кожного свій болючий досвід втрати дому. Робота над виставою почалась з того, що актори написали свої історії, потім йшли репетиції на платформі Zoom, а зібратися разом змогли тільки у Фарі ін Сабіні.

Маленьке середньовічне містечко під Римом Фара ін Сабіна. Мальовнича місцевість з пагорбами та оливковими гаями. В ньому проживає близько 13 тисяч осіб. Назва міста походить від місцевого слова “fara”, що означає “сім’я” або “клан”.

Саме тут у 1976 році групою акторів і театральних митців, які прагнули створити інноваційний простір, було започатковано театр «Potlach». Він став одним з провідних незалежних театрів в Італії. А кожного літа, 24 роки поспіль, колектив запрошує на міжнародний фестиваль театральних практик «FLIPT”. Це вистави, майстер-класи, семінари та зустрічі з артистами з усього світу. «FLIPT 2024» зібрав 20 театрів із 12 країн, включаючи Японію, Бразилію, Америку, Іспанію та Україну. Фестиваль спрямований на розвиток міжкультурного діалогу та обміну. І дуже важливо, що українські актори мали “право голосу” на цьому форумі.

Вистава “HOME” (“Дім”) режисера Романа Садовського досліджує психофізичний стан людей, що втратили дім через війну. І це важливо – чітко і ясно говорити про злочини росії, країни-агресорки!

Це рефлексії молодих людей від 18 до 23 років: війна, втрата рідних людей та рідних місць. Десь далеко в понівеченому Харкові був твій дім, твоя кімната, де ти зростав, читав книжки, мріяв… Ти мав родину, друзів, був щасливим і відчував себе у безпеці. Зараз же є тільки невизначеність, невпевненість, життя на паузі…

Історії молодих акторів – це щось щемливе, що повертає до себе щасливого…

Анастасія Глазунова пригадує себе шестирічну. Разом із сестрою грались в доньки-матері й «напекли» тістечок із болота. Поки старша відволіклась, молодша скуштувала «смаколиків».

Ця смішна сімейна історія зараз отримала нове значення. Усі ми маємо зв’язок із нашою землею, нашим домом. Ми шукаємо свою знищену ідентичність і проходимо через війну і страждання. Маленьку ладанку з українською землею акторка має як оберіг.

Село Кислівка, Харківської області… 30 км від російського кордону. Акторка Софія Оніщенко народилась там. Кислівка вже 2 роки – лінія фронту. “І коли твій дім і твоє життя там, де кожну хвилину за тобою може прийти Смерть, слова втрачають сенс! – каже акторка зі сцени. – Але окрім слів і наших переконань, ми нічого не маємо! І якщо ми не будемо говорити про війну, то два мільярди доларів, що витрачає росія на пропаганду, будуть говорити за нас. Моя адреса – лінія фронту, так можуть сказати сотні тисяч українців!”

«росія хоче знищити український народ, українську мову, культуру і замінити їх «русским миром». Російська культура несе імперську пропаганду, прикриваючи свої злочини «великою російською культурою» і «таємничою російською душею». Коли ми споживаємо і насолоджуємося російською культурою, ми толеруємо злочини, що чинить росія».

Ця фраза прописана на екрані, і після кадрів зруйнованих українських міст звучить як вирок.

Створення цього виступу та участь молодих акторів у «FLIPT24» були б неможливі без щоденної роботи українських захисників, які борються за наше право жити на своїй землі. Фестиваль дозволив оголосити збір коштів для Збройних Сил України, для благодійної організації «Волонтерська УА», що допомагає захисникам Харкова. Було зібрано понад 7 тисяч гривень, які будуть передані до фонду.

Мій Дім – мої люди!

Мій Дім – моє серце!

Мій Дім – мої батьки!

Мій Дім там, де мене люблять!

Мій Дім – 603628 квадратних кілометрів!

Мій Дім – Україна!

(З тексту до перформансу “Дім”)

Олена Толстокора,

журналістка, членкиня Національної спілки журналістів України