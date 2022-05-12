Запрошуємо на благодійну виставу «На варті життя» у Римі

13 травня в бібліотеці Arcipelago, на вулиці Бенедетто Кроче 50 у Римі, відбудеться захід, який може зацікавити українську громаду, але не тільки.

Театральна вистава з відеопроекцією «На варті життя» є благодійною, дитячої лікарні «Охматдит» у Києві, підкреслює цінність людського життя та абсурдність війни між народами, об’єднаними родинними узами.

Під час заходу була представлена книга Анни Політковської «Чужая война, или Жизнь за шлагбаумом. Чечня”. У цій книжці зібрана моральна спадщина Анни та міститься трагічне пророцтво війни в Україні.

Надую, що Анна Політковська, російська журналістка українського походження, була авторкою критичних матеріалів про російську владу, війну в Чечні і, перш за все – про порушення прав людини. 7 жовтня 2006 року журналістку застрелили в ліфті її будинку в центрі Москви. Замовника злочину так і не встановлено.

Під час вистави відбудеться збір коштів для педіатричної лікарні Києва,

Захід пройде під патронатом мерії міста Рим. Вхід безкоштовний.

Чекаємо вас у п’ятницю 13 травня 2022 о 17,00 у Biblioteca Arcipelago Auditorium за адресою Via Benedetto Croce, 50, 00142 Roma RM.

Маріанна Сороневич

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