Запрошуємо на виставку українських митців у Римі, присвячену історіям війни

З 10 по 16 червня в Римі пройде виставка робіт українських митців, присвячена історіям війни. Вхід – безкоштовний.

Із 24 лютого 2022 року в Україні є 44 мільйони історій війни. Кожна з них дуже особиста, повна страху і надії, ненависті і любові, болі і гордості. Мистецтво має велику силу – розповідати історії, даючи можливість глибоко прожити їх і залишити у серці на все життя.

Прийдіть на виставку, щоб відчути, почути і побачити 50 різних історій війни, розказаних сучасними українськими митцями.

На експозиції “The Captured House” зібрані докази та спогади, відтворені у вигляді понад 200 фото, скульптур, інсталяцій, діджитал та музичних робіт митців, які залишились і продовжили творити у регіонах, де були або продовжуються бойові дії.

Ми запрошуємо вас до нашого спільного дому, який намагається захопити ворог, але його жителі продовжують відчайдушно боротись за свободу для всіх нас.

Ми запрошуємо вас на виставку “Захоплений дім” (The Captured House).

Виставку організовує агенція креативного менеджменту PORT.

Куратор: Катя Тейлор

За сприяння: Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти.

Відкриття: 10 червня 2022 о 18:30

Дати роботи виставки: 10 — 16 червня 2022

Години роботи: 10:00 — 19:00, кожного дня

Вхід безкоштовний

WEGIL, Trastevere – Largo Ascianghi, 5, Roma

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