Запрошуємо на вручення дипломів проєкту “Твори зміни, шефе!”

У межах проєкту “Fai la differenza, Chef!” українці навчалися готувати страви традиційної кухні Риму та Лаціо, здобули кваліфікацію су-шефів і тепер зможуть працювати в римських ресторанах або привезти в Україну свій цінний досвід.

Цей курс, організований у співпраці з Школою кулінарного мистецтва TuChef та за підтримки головного партнера ENEL, мав на меті більше, ніж просто навчити куховарити. Ми разом готували майбутнє — для людей, які змушені були залишити рідну землю, але не полишили надії. Ми формували нове покоління Sous Chef’ів, готових увійти у світ ресторанної справи або привезти додому цінний досвід для відбудови України.

Протягом кількох місяців учасники занурювались у світ кулінарії через:

майстер-класи з традиційної та сучасної “кухні майбутнього”,

show cooking зі шефом Алессіо Гуїді,

дослідження смаків Лаціо,

створення fusion-страв, що поєднують українську італійську гастрономічні душі.

Кульмінацією стане фінальний конкурс “Fai la differenza in cucina”, де наші учасники змагатимуться, створюючи оригінальні страви на основі місцевих інгредієнтів та класичних італійських рецептів. Не пропустіть 29 липня — день RE COOK SHOW, де відбудеться грандіозне шоу талантів, смаків і натхнення.

Запрошуємо всіх українців в Італії прийти підтримати учасників і взяти участь у церемонії вручення дипломів!

Це чудова нагода:

дізнатися більше про проєкт і скуштувати страви, приготовані учасниками,

записатися на наступні курси, які розпочнуться вже незабаром.



Особливо запрошуємо тих, хто мріє про зміни, нову професію або просто хоче знайти своє місце у новій країні. Кухня — це не лише про рецепти, а й про спільність, повагу до традицій, розвиток і шанс почати знову.

Навчання — крок у майбутнє для тих, хто змушений був залишити рідну землю, але не втратив віри у гідну працю та можливість збудувати нове життя.

Кухня — це не лише про рецепти. Це про єдність, повагу до традицій, розвиток і но Palazzo Brancaccio, Via del Monte Oppio 7, Roma.

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