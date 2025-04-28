Запрошуємо на зустріч у Римі з Міністром національної єдності України Олексієм Чернишовим

У рамках офіційного візиту до Італії Віцепрем’єр-міністр – Міністр національної єдності України Олексій Чернишов проведе відкриту зустріч з українською громадою.

Це унікальна нагода обговорити важливі питання, які хвилюють українців за кордоном: підтримка національної єдності, взаємодія діаспори та розвиток української громади в Італії.

Коли: 28 квітня 2025 року, 17:00

Де: Прокатедральний Собор Святої Софії, Via Boccea, 478, 00166 Roma

Лінк на реєстрацію участі у заході тут. Обов’язково візьміть із собою посвідчення особи.

Не зможете бути присутні? Залиште своє запитання до Міністра в коментарях — найактуальніші з них будуть озвучені під час зустрічі.

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Довідково:

Міністерство національної єдності України, яке очолює Олексій Чернишов, створене для підтримки зв’язку з українцями, які вимушено залишили країну через війну. Його мета — створення умов для добровільного повернення та збереження єдності українського народу по всьому світу.

Міністерство ініціює створення «хабів єдності» у країнах, де мешкає багато українців. Ці центри надаватимуть підтримку з питань працевлаштування, освіти, інтеграції та допоможуть зберігати контакт з Батьківщиною.

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