Запрошуємо дітей та підлітків з української діаспори долучитися до всеукраїнського конкурсу малюнку та фотографії «Що для мене Україна?», приуроченого до Дня Незалежності України.

Прийом робіт триватиме до 15 серпня 2020.

Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитись у документі ТУТ.

Переможці конкурсу будуть оголошені під час Творчого фестивалю «З Україною в серці», що відбудеться в Києві під час святкових заходів з нагоди Дня Незалежності України.

Крім того, на фестивалі буде організована виставка робіт учасників конкурсу у вигляді карти, що говорить.

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