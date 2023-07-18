Запрошуємо на конференцію «Шлях до перемоги: досвід українських осередків країн ЄС, кращі практики та виклики»

Громадська організація «Мережа захисту національних інтересів «АНТС» запрошує на онлайн-конференцію «Шлях до перемоги: досвід адвокації українських осередків країн ЄС, кращі практики та виклики».

Метою заходу є аналіз актуального стану імміграції та представлення найбільш успішних проєктів, реалізованих українцями в Італії та обмін думками з представниками осередків українців трьох країн: Німеччини, Франції та Італії.

Організатор: Громадська організація «Мережа захисту національних інтересів «АНТС».

АНТС займається дослідженнями української діаспори та українців, які вимушені виїхати за кордон через повномасштабне вторгнення. Цей захід один з серії шести круглих столів, організованих для налагодження контактів між українськими осередками з різних країн ЄС, а також комунікації з українською владою.

Досвід осередків Італії висвітлюватимуть:

Дмитро Наталуха, Народний депутат України, Голова Комітету з питань економічного розвитку у ВР України IX скликання;

Народний депутат України, Голова Комітету з питань економічного розвитку у ВР України IX скликання; Василь Сегін, Виконавчий директор ГО «АНТАС»;

Виконавчий директор ГО «АНТАС»; Юлія Муць, адвокат Президентка української асоціації «Лілея» у Флоренції;

адвокат Президентка української асоціації «Лілея» у Флоренції; Маріанна Сороневич, журналістка, Головний редактор «Української газети в Італії»

журналістка, Головний редактор «Української газети в Італії» Люсьєна Шум, Виконавча Директорка Благодійного фонду «Бібліотечна Україна»

Захід відбудеться сьогодні 18 липня 2023, о 16:00 за Римом (17:00 за Києвом).



Він транслюватиметься на сторінках ГО АНТС в соціальних мережах.

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