Запрошуємо на концерт класичної музики у Римі на підтримку України

29 травня 2022 року о 17.00 в базиліці Святої Софії у Римі пройде концерт класичної музики на підтримку України.
У концерті «Молодь за Мир» виступатимуть учні музичних шкіл «Cocchi-Aosta” із містечка Тоді, що в регіоні Умбрія та “Fratelli Bandiera” із Столичі Італії.
Під час вечора прозвучить музика Людвига ван Бетховена, Пітера Вільховського, Енніо Моріконе, Маннара та Джона Ленона.
Участь у заході безкоштовний.
Музика має велику силу і була вирішальною, разом із солідарністю, у важкі моменти історії. Молоді артисти гратимуть, щоб закликати припинити війну в Україні з вірою в те, що мир є єдиною основою на якій можливо будувати майбутнє.
Захід також є виявом солідарності з українським народом та покликаний зібрати кошти збиратимуться на підтримку постраждалих від конфлікту в Україні та прийому біженців.
Зробити пожертвування можна на рахунок базиліки Святої Софії.
- IBAN: IT10B0503403239000000003649
- Intestatario: Chiesa Santa Sofia
- Casuale: Aiuto Ucrainа
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