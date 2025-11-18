Посольство України при Святому Престолі за участі Святого Престолу, Апостольського Екзархату в Італії та Папської Української Колегії Святого Йосафата запрошує вас у четвер, 20 листопада 2025 року о 17:00, на Святу Літургію, присвячену 92-им роковинам Голодомору в Україні 1932–1933 років. Особливі молитви будуть звернені за мир в Україні та за звільнення всіх українських військовополонених, цивільних осіб та повернення дітей.

Літургію очолить Держсекретар Святого Престолу, Кардинал Його Еміненція Пʼєтро Паролін.

Місце проведення: Basilica di Sant’Andrea della Valle, Piazza Vidoni, 6, Рим.

Після Літургії у приміщенні базиліки відбудеться виставка «Молитва за Україну» за участі Маестро Volodymyr Koziuk та куратора Юрія Котика.

Реєстрація учасників:

Зареєструватися можна на сторінці Посольства

Посол України при Святому Престолі та Суверенному Мальтійському Ордені S.E. Andrii Yurash та пані Diana Yurash запрошують усіх приєднатися, щоб разом піднести молитви за мир, звільнення всіх полонених та благословення для народу України.

Час прибуття: до 16:45

Прийдіть, щоб разом вшанувати пам’ять жертв Голодомору та підтримати український народ у цей складний час.

