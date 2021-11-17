Запрошуємо на перегляд фільму «Гіркі жнива» у Варезе

Останню суботу місяця, 28 листопада Україна вшановує День Пам’яті Жертв Голодомору.

На згадку про трагічну сторінку нашої історії українська громада міста Varese, на півночі Італії, організовує перегляд фільму «Гіркі жнива», канадського режисера українського походження Джорджа Менделюка.

Голодомор, або знищення голодом – це велика трагедія, геноцид українського народу про яку мало знають і говорять у світі. Йдеться про загибель мільйонів українців, спричинених політикою Сталіна у 1930-х роках.

Розправа почалася, коли сталінське керівництво з осені 1932 р. до весни 1933 р. прийняло рішення про аграрну колективізацію, змусивши приєднатися до неї проти власної волі, заможних селян та дрібних землевласників.

Примусова колективізація землі спричинила гігантський голод, який охопив різні частини Радянського Союзу, від Кавказу до Сибіру, від Казахстану до Волги. Але найбільше від наслідків постраждали українці, оскільки винищення селян перепліталося з переслідуванням інтелігенції та боротьбою проти українського патріотизму.

Для СРСР родюча Україна, яку називали «житницею Європи», була країною, яку намагалися використати, експлуатувати. Сталін вирішив «зламати хребет» рішучим противникам колективізації в Україні. Отже, наприкінці 1920-х років, українські селяни були змушені вступати в колгоспи, а їхні землі конфіскували.

За оцінками Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи НАН України, втрати України внаслідок Голодомору в 1932-1933 роках становлять близько 4,5 млн осіб, в тому числі 3,9 млн – втрати, пов’язані з над смертністю, а ще 600 тисяч – із дефіцитом народження.

Трагічна пам’ять нам болить…

Вшанування пам’яті жертв Голодомору у Варезе відбудеться за сприяння та участі Генерального Консульства України в Мілані та Апостольского Екзархату для українців – католиків візантійського обряду в Італії в кінозалі Multisala Impero Varese, via Giuseppe Bernascone, 13.

Перегляд фільму «Гіркі жнива» розпочнеться об 11.45, 28 листопада 2021 року. Білети можна придбати на сайті www.multisalaimpero.com та безпосередньо в касі кінозалу.

Марія Гайдай



Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії