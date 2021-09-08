Запрошуємо на перегяд у Римі українського фільму «Мої думки тихі»

В рамках міжнародного кінофестивалю «KARAVAN-2021» в Римі буде представлена трагікомічна стрічка українського режисера Антоніо Лукіча «Мої думки тихі».

Фестивалю “Караван” – це свято кіно та культур, присвяченого комедіям виробництва різних країн світу.

З 6 по 12 вересня на ньому буде показано вісім художніх фільмів та стільки ж короткометражних фільмів, мовою оригіналу з субтитрами італійською мовою.

У програмі фестивалю покажуть кінострічки із з Китаю (Тайваню), Марокко, України, Індії, Тунісу, Бангладеш та Італії.

Проєкт “Караван” засновано у 2012 році, в цьому році він проводиться у найкосмополітичнішому районі столиці Тор Піньятара вдев’яте.

Фільми будуть демонструватимуться на мега-екрані, встановленому в парку Джордано Сангаллі, на фоні монументального стародавнього римського акведука.

Читайте також: В Італії відкрито виставку українського художника зі світовим ім’ям

Показ української трагікомедії Мої думки тихі» заплановано на 8 вересня 2021.

«Мої думки тихі» – це комедія про хлопця, який вирушає на Закарпаття записувати звуки українських тварин і дорогою відновлює стосунки з мамою.

Одну з головних ролей виконала франківська акторка Ірма Вітовська.

Загалом стрічку переглянули вже більш як на 70 кінофестивалях світу. Вона займає 20-у позицію у списку 100 найкращих фільмів в історії українського кіно.

Цей фільм уже зібрав захоплені відгуки як глядачів, так і критиків по всьому світу.

Деталі:

Дата: 08.09.2021

Місце: Parco Giordano Sangalli

Час: 20:00.

Вхід вільний.

Детальніша інформація на офіційному сайті фестивалю

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії