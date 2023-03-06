Запрошуємо на презентацію книги ” Жнива скорботи” у Римі

Парламент Італії готується до голосування за визнання Голодомору геноцидом українського народу. Участь у цьому заході підкреслить важливість цього рішення для нащадків тих, хто вижив після Голодомору.
17 березня в Офіційному представництві Європейського Союзу в Італії відбудеться презентація книжки “Жнива скорботи: Радянська колективізація і Голодомор”, присвяченої Голодомору в Україні.
Ця презентація має не лише історичну і культурну вагу. Нещодавно, Комітет у закордонних справах парламенту Італії проголосував за визнання Голодомору геноцидом українського народу.
Попереду – голосування відповідної резолюції в Парламенті.
Презентація підкреслить важливість цього рішення для України та нащадків тих, хто вижив після Голодомору.
Довідка.
Книга “Жнива скорботи: Радянська колективізація і Голодомор” – відоме на Заході дослідження одного з найтрагічніших періодів нашої історії.
Спираючись на документальні джерела, автор розкриває жахливі картини колективізації та голодомору 1929-1933 рр., залишаючи за собою право на особистий погляд на висвітлювані події.
Переконливо запрошуємо усіх прийти на цей захід.
Вхід вільний до вичерпання місць. Попереднє бронювання за адресою guarini-institute@johncabot.edu
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