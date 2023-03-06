Запрошуємо на презентацію книги ” Жнива скорботи” у Римі

Парламент Італії готується до голосування за визнання Голодомору геноцидом українського народу. Участь у цьому заході підкреслить важливість цього рішення для нащадків тих, хто вижив після Голодомору.

17 березня в Офіційному представництві Європейського Союзу в Італії відбудеться презентація книжки “Жнива скорботи: Радянська колективізація і Голодомор”, присвяченої Голодомору в Україні.

Ця презентація має не лише історичну і культурну вагу. Нещодавно, Комітет у закордонних справах парламенту Італії проголосував за визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Попереду – голосування відповідної резолюції в Парламенті.

Презентація підкреслить важливість цього рішення для України та нащадків тих, хто вижив після Голодомору.

Довідка.

Книга “Жнива скорботи: Радянська колективізація і Голодомор” – відоме на Заході дослідження одного з найтрагічніших періодів нашої історії.

Спираючись на документальні джерела, автор розкриває жахливі картини колективізації та голодомору 1929-1933 рр., залишаючи за собою право на особистий погляд на висвітлювані події.

Переконливо запрошуємо усіх прийти на цей захід.

Вхід вільний до вичерпання місць. Попереднє бронювання за адресою guarini-institute@johncabot.edu

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