Запрошуємо на презентацію у Римі, книги “В очах (українських) дітей”

Запрошуємо на презентацію книги “У дитячих очах” присвячену дітям з України.
Видавництво “Писати поезію” (Scrivere poesie edizioni) презентує збірку поезії та прози “Очима дітей. Вірші та голоси, щоб заново відкрити дитинство”, присвячену, українським дітям.
25 лютого о 17:00 книгу представлять у бібліотеці “Будинок у парку”, що у Римі.
У програмі:
- П’єтро Фратта – видавець;
- Марко Імброльйо – поет;
- Марко делла Порта – предидент XVI муніципалітету міста Рим і поет за сумісництвом;
- Маріанна Сороневич – головний редактор “Української газети” в Італії;
- Міссімо Дегано – волонтер організації “Save the Children”.
Наприкінці презентації вас чекатимуть смаколики та дружнє спілкування.
Не пропустіть!
Гроші, виручені від продажу книги, підуть на користь неприбуткової організації “Врятуйте дітей – Надзвичайна ситуація в Україні” (Onlus Save the Children – emergenza Ucraina).
Чекаємо вас у суботу, 25 лютого 2023 у чудовій бібліотеці “Casa del Parco” у Римі, посеред соснового парку Пінета Саккетті, із видом на базиліку Святого Петра.
Адреса: “Casa del Parco” вул Pineta Sacchetti 78, Roma. Початок о 17.00.
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