Запрошуємо на презентацію у Римі, книги “В очах (українських) дітей”

Запрошуємо на презентацію книги “У дитячих очах” присвячену дітям з України.

Видавництво “Писати поезію” (Scrivere poesie edizioni) презентує збірку поезії та прози “Очима дітей. Вірші та голоси, щоб заново відкрити дитинство”, присвячену, українським дітям.

25 лютого о 17:00 книгу представлять у бібліотеці “Будинок у парку”, що у Римі.

У програмі:

П’єтро Фратта – видавець;

– видавець; Марко Імброльйо – поет;

– поет; Марко делла Порта – предидент XVI муніципалітету міста Рим і поет за сумісництвом;

– предидент XVI муніципалітету міста Рим і поет за сумісництвом; Маріанна Сороневич – головний редактор “Української газети” в Італії;

– головний редактор “Української газети” в Італії; Міссімо Дегано – волонтер організації “Save the Children”.

Наприкінці презентації вас чекатимуть смаколики та дружнє спілкування.

Не пропустіть!

Гроші, виручені від продажу книги, підуть на користь неприбуткової організації “Врятуйте дітей – Надзвичайна ситуація в Україні” (Onlus Save the Children – emergenza Ucraina).

Чекаємо вас у суботу, 25 лютого 2023 у чудовій бібліотеці “Casa del Parco” у Римі, посеред соснового парку Пінета Саккетті, із видом на базиліку Святого Петра.

Адреса: “Casa del Parco” вул Pineta Sacchetti 78, Roma. Початок о 17.00.

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.