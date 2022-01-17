23 січня у Казерті відбудеться традиційне Свято вертепів і колядок.

Отець Ігор запрошує всіх бажаючих прийняти участь у святі! До участі запрошуються церковні громади, художні колективи та окремі виконавці.

Для участі у святі необхідно мати грін пасс, виданий на основі вакцинації або негативного тесту на ковід.

До виступу допускаються вертепи, мініатюрні композиції чи інсценування тематичних творів (до 20 хв), вокал, художнє читання

Тематика виступів

Різдво Господнє.

Новий рік.

Святого Василія Великого.

Богоявлення Господнє. Йордан. Водохреща.

ВЕРТЕП.

МАЛАНКА.

СВЯТ-ВЕЧІР.

Щедрий вечір.

Засівання.

Вінчування.

Заявки на участь у святі приймаються до 31.12.21

У заявці має бути вказана назва колективу та церкви, яку ви представляєте, місто, прізвище і номер телефону художнього керівника та пароха церкви, назва твору, час тривання, а також списки всіх учасників і їхні номери телефонів.

Інформація за тел. 3292966855 – Ольга Тарасюк.