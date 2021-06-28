Запрошуємо на спільний перегляд матчу Швеція-Україна у Римі

Українці у Римі збираються щоб із серця Італії разом вболівати за збірну України на Євро-2020 під час матчу “Швеція-Україна”.

Збірна України опинилася на порозі ще одного історичного досягнення на Євро-2020.

Окрім того, що наша команда вперше напряму потрапила на Євро та ще й вийшла у плей-офф, збірна може дебютувати на стадії 1/4 фіналу.

Для цього потрібно 29 червня перемогти Швецію.

Прийдіть на спільний перегляд матчу в офіційній фан-зоні та Football Village на Пьяцца-дель-Пополо (станція метро Фламіньйо).

Українці в Римі уже збиралися на матчі “Нідерланди-Україна” та “Україна-Австрія” пофанатіли і чудово провели час!

ПРИХОДЬТЕ ІЗ НАЦІОНАЛЬНОЮ СИМВОЛІКОЮ!

Щоб зайти у сектор під максі-екранами у Emicilo Pincio потрібно забронювати безплатний білет.

Як замовити білети на матч Швеція-Україна у Римі

Замовити білети в зону Pincio, під великими екранами, можна на сайті офіційної фан-зони тут:

Увага! Замовити білет можна лише у ДЕНЬ МАТЧУ. Тобто, білет на двобій «Швеція – Україна» треба бронювати після 00:01 у вівторок 29 червня.

Одночасно можна замовити 4 білети. Тому, якщо ви збираєтеся групою, бронювання буде простішим.

Для доступу до всіх заходів вам ПЛР-тест, чи сертифікат про вакцинацію НЕ потрібні.

Необхідним залишається дотримання соціальної дистанцій та носіння маски, та вимірювання температури.

Інша інформація у події на Facebook.

Маріанна Сороневич

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