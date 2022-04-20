25 квітня – важлива історична дата в Італії, коли святкується День визволення держави від нацизму і фашистської диктатури.

Цього року, на святкування у Мілані вперше запрошені українці. Антифашистка хода вулицями міста пройде під жовто-блакитними прапорами.

Закликаю українську громаду Мілана та околиць максимально підтримати цей захід!

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО

Російська пропаганда протягом років представляє Україну «ультранаціоналістською» і «неофашисткою».

Путін виправдовує вторгнення в Україну потребою «денацифікації», тобто «звільнення» України від націоналістів і «фашистів», які прийшли до влади внаслідок «незаконного путчу» у 2014 році.

Факт того, що мерія Мілана, Національна асоціація карабінерів, партизанів та ряд інших асоціацій, які боролися із наці фашизмом в Італії запрошують до участі українську громаду, перекреслює усю риторику пропаганди й, у непрямий спосіб, прирівнює режим Росії до фашистського.

Хода пройте до основної площі Мілана – Пьяцца Дуомо , де від імені народу України, що потерпає від режиму Путіна, виступить Тетяна Банделюк. (Сподіваюся що вана зробить це достойно).

«Ми повинні скористатись такою важливою нагодою, щоб гідно представити нашу державу на цьому заході» – закликає міланська активістка Леся Цибак.

Президент Постійного антифашистського комітету Roberto Cenati зазначає: «Агресії Росії проти суверенної держави, нема виправдання. Ця війна ставить Європу на межу глобального конфлікту. Наше засудження того, що відбувається є однозначним. Вторгнення в Україну демонструє, що Путін вирішив застосувати силу зброї, щоб оцінити рівень європейської безпеки».

ДЕ ЗБИРАЄМОСЯ

Збір відбудеться о 14.00 на Corso Venezia на перехресті з via Boschetti, хода пройде до площі Дуомо, на якій відбудеться антифашистський мітинг.

У Римі відбудеться конференція, організована Радикальною партією за адресою via A. Bargoni 32 з 10:30-18:00.

Можливість взяти у святкуванні День визволення держави від нацизму і фашистської диктатури це можливість засвідчити, що в аргументах пропаганди немає підґрунтя істини. Засвідчити, що Росія вторглася в Україну, тому що сприймала демократичну Україну як загрозу.

Готуйте прапори. Нас повинно бути багато!

Маріанна Сороневич

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