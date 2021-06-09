Запрошуємо у Рим на перегляд матчу “Нідерланди – Україна” в фан-зоні Федерації футболу Італії

Casa Azzurri запрошує українців в Італії на перегляд матчу “Нідерланди – Україна” на Чемпіонаті Європи з футболу 2020.

Матч Групи С, 1 тур відбудеться на стадіоні «Амстердам-Арена», українська громада в Італії має можливісь разом слідкувати за ходом гри в офіційній фан-зоні Федерації футболу Італії.

Casa Azzurri – це престижна дочерна організація Федерації футболу Італії (FiGC), яка надає підтримку національної збірній на великих міжнародних турнірах, а також займається промоцією її партнерів.

Тут проводяться спортивні заходи, концерти та майстер-класи. A також організовує у офіційну фан-зону з якої можна стежити за усіма матчами Євро-2020 у прямому ефірі на великих екранах.

Цим запрошенням можуть скористатися українські вболівальники в Італії та їх італійські друзі.

Участь у заході є безкоштовною.

Програма заходу передбачає:

вітальний коктейль,

відвідання Casa Azzurri та Музею футболу,

Усі учасники отримають у подарунок сумку-шопер із гаджетами та сувенірами від спонсорів заходу.

Охочі взяти участь, повинні перейти по посиланню та зареєструватися за цим лінком.

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Карантинні заходи під час матчу “Нідерланди – Україна”

У межах протоколів Covid-19 акредитація кожного вболівальника є обов’язковою (тобто, впускатимуть лише зареєстрованих).

Учасникам буде надіслано емейл для підтвердження присутності. Пізніше він отримає QR-код, який дозволить участь у заході.

З собою слід мати автосертифікацію COVID-19 (бланк ви отримаєте в емейлі із підтвердженням участі).

Отже, Великий Футбол чекає вас в неділю, 13 червня 2021, початок о 21.00. за адресою: CASA AZZURRI – Pratibus – Viale Angelico, 52 – Рим

Приходьте із гарним настроєм та національною символікою!

Ті хто не зможуть бути присутні на матчі зможуть переглянути його в ексклюзивній трансляції на Sky Sport.

Маріанна Сороневич

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