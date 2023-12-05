Запрошуємо 8, 9 і 10 грудня на Фестиваль українського духовного кіно у Римі

У Римі пройде Кінофестиваль українських фільмів, які високо оцінила кінокритика. Перегляньте деталізовану програму з анонсами та не забутьте зареєструватися на безкоштовні перегляди.
Дати проведення: 8-9-10 грудня 2023.
Адреса: Свята Софія, via Boccea, 478, Рим.
Вхід на Кінофестиваль – безкоштовний. Реєстрація на фільми за телефоном: +39 327 9859817 (п. Олег Головацький, щоденно, з 10.00 до 18.00), або написати повідомлення у WhatApp за цим номером. Програма – на сторінці Посольства.
Програма Фестивалю українського духовного кіно у Римі
8 грудня 2023
14.00 – «ЗАХАР БЕРКУТ»
історичний пригодницький фільм, 132 хв.
Режисери: Ахтем Сейтаблаєв, Джон Вінн.
Продюсери: Єгор Олесов, Юрій Карновський, Джефф Райс, Раджа Коллінз.
Один із найяскравіших та найдорожчих фільмів за однойменною повістю Івана Франка. XIII століття: монгольська орда рухається на захід через Карпатські гори, але невелика громада під керівництвом Захара Беркута зупиняє багаточисельного ворога, бо гасло героїв історії: «У свободі моя сутність».
Мова фільму – українська.
Титри – англійською мовою.
17.00 – «ЧОРНИЙ ВОРОН»
історична драма, 91 хв.
Режисер: Тарас Ткаченко
Продюсер: Олександр Ткаченко.
У 1920-і рр триває запекла боротьба українських повстанців проти більшовиків-окупантів, які знищують паростки української державності. Повстанський рух очолює отаман з Холодного Яру на прізвисько – Чорний Ворон. Фільм захоплює драматизмом та прекрасною грою відомих українських акторів.
Мова фільму – украінська.
19.00 – «ПОВОДИР»,
історична драма, 122 хв.
Режисер Олесь Санін
Продюсери: Олесь Санін, Ігор Савиченко, Максим Асадчий.
Американський інженер Майкл Шемрок разом зі своїм 10-річним сином Пітером напередодні Голодомору й репресій приїздить до Харкова. Інженера вбивають через секретні документи, які потрапляють йому до рук. А хлопчик випадково рятується завдяки сліпому бандуристу Івану Кочерзі, для якого стає Поводирем.
Фільм став переможцем Одеського міжнародного кінофестивалю у номінації «Найкраща акторська робота» (Станіслав Боклан у ролі Івана Косерги» та отримав спеціальний диплом журі за роботу оператора (Сергій Михальчук)
Мова фільму – українська.
Титри – англійською мовою.
9 грудня 2023
15.00 – Офіційне відкриття Кінофестивалю за участі:
– Андрій Юраш, Надзвичайний та Повноважний Посол України при Святому Престолі та Суверенному Мальтійському Ордені;
– Протоієрей Марко Ярослав Семеген, Президент Релігійного товариства «Свята Софія» та настоятель Патріяршого Прокатедрального Собору Святої Софії;
– Олександр Щур, сценарист та продюсер художнього фільму «Буча» (Київ, Україна). Прем‘єра у лютому 2024.
16.00 – «БУЧА»,
воєнний трилер (допрем‘єрний показ робочої версії фільму, ексклюзив для Фестивалю, прем’єра у лютому 2024), 120 хв.
Режисер Станіслав Тіунов.
Продюсер Олександр Щур.
Головний герой Костянтин Гудаускас, – литовський єврей, громадянин Казахстану, який отримав політичний притулок в Україні, живе в Бучі. Навесні 2022 року завдяки своєму казахстанському паспорту він рятує сотні українців від російських окупантів, вивозячи їх з Бучі та інших захоплених сіл та міст.
Мова фільму – украінська.
Титри – англійською мовою.
19.00 – «ЩЕДРИК»,
історична драма, 114 хв.
Режисер: Олеся Моргунець-Ісаєнко.
Продюсери: Тарас Босак, Артем Колюбаєв, Максим Лещенко.
Історія про життя трьох родин: українців, поляків та євреїв, які живуть по сусідству в одному будинку у Станіславові (теперішній Івано-Франківськ) та потрапляють у вир воєн: спочатку репресивна система Радянського Союзу, а потім – каральна машина Третого Рейху. В центрі уваги – діти (дівчатка) цих сімей, які, втративши батьків, живуть разом з викладачкою співів Софією.
Морок і жах війни освітлюють різдвяні національні співи та, зокрема, унікальний український «Щедрик» Миколи Леонтовича.
Мова фільму – украінська.
Титри – англійською мовою.
10 грудня 2023
14.00 – Мультфільм «МИКИТА КОЖУМ‘ЯКА»
фентезі, пригодницька комедія, 85 хв.
Режисер Манук Депоян.
Продюсери: Дмитро Белінський, Ігор Рома, Ірина Манжосова.
Мультик-фентезі про хлопчика Микиту, який є сином богатиря Кирила Кожум‘яки, який рятує свій і казковий світи від повернення злого дракона. У світах є багато героїв, зокрема, дівчинка-сирота Роксоляна та її білочка, яку називають Камікадзе, а ще є троль, відьма, кажан Едді, якого озвучив знаменитий Віктор Андрієнко…
Мультфільм брав участь у відборі на Оскар від України у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою».
Мова мультфільму – українська.
16.00 – «DZIDZIO ПЕРШИЙ РАЗ»,
романтична комедія, 99 хв.
Режисери:
Михайло Хома (DZIDZIO), Тарас Дронь
Продюсери:
Анатолій Безух, Михайло Хома
34-річний Дзідзьо, в душі великий артист і наївна дитина, все своє життя приховує один малесенький секрет, який переростає у велику проблему. Мама Дзідзя, яка працює на заробітках в Португалії, хоче допомогти сину, але посварившись, виганяє його з міста в село. В селі Дзідзьо починає організовувати церковний хор, а його найкращий друг хоче його розважити у свій брутальний спосіб. Аж раптом з‘являється тендітна дівчина Квітка і все змінюється. То яким буде той ПЕРШИЙ РАЗ Дзідзя і чи буде?
Фільм отримав дві Золоті Дзиґи: «Приз глядацьких симпатій» та «Найкращий звук» (звукорежисер Сергій Степанський), а в ролі мами Дзідзя знялась справжня його мама – пані Галина.
Мова фільму – українська.
19.00 – «ГУЦУЛКА КСЕНЯ»
фільм-мюзикл, 90 хв.
Режисер Олена Дем‘яненко.
Продюсери: Олена Дем‘яненко, Дмитро Томашпольський.
Американець українського походження Яро приїздить у Західну Україну в містечко Ворохта з метою одружитися на українці. Такий заповіт залишив його батько, бо інакше Яро не зможе отримати великий спадок. Саме на землі батька, хлопець знайомиться з гуцулкою Ксенею та закохується в неї. Тим часом до захоплення та окупації Західної України Радянським Союзом залишається кілька тижнів. У фільмі звучить фрік-кабаре «Dakh Daughters, а сам мюзикл вражає високою естетикою, візуальним довершенням та особливим музикальним характером кіно розповіді.
«Гуцулка Ксеня» отримала дві Золоті Дзиґи у номінації «Найкращий композитор» (Тимур Полянський) та “Найкраща пісня» («Мавка-Русалка»).
Мова фільму – українська.
Титри – англійською мовою.
«Фестиваль українського духовного кіно» за підтримки Посольства України при Святому Престолі (Ватикан), Міністерства закордонних справ України, Державного агенства України з питань кіно та Релігійного Товариства «Свята Софія».
Вхід на Кінофестиваль – безкоштовний.
Реєстрація на фільми за телефоном: +39 327 9859817 (п. Олег Головацький, щоденно, з 10.00 до 18.00), або написати повідомлення у WhatApp за цим номером.
«Фестиваль українського духовного кіно» проводиться за підтримки Посольства України при Святому Престолі (Ватикан), Міністерства закордонних справ України, Державного агенства України з питань кіно та Релігійного Товариства «Свята Софія».
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