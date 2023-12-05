Запрошуємо 8, 9 і 10 грудня на Фестиваль українського духовного кіно у Римі

У Римі пройде Кінофестиваль українських фільмів, які високо оцінила кінокритика. Перегляньте деталізовану програму з анонсами та не забутьте зареєструватися на безкоштовні перегляди.

Дати проведення: 8-9-10 грудня 2023.

Адреса: Свята Софія, via Boccea, 478, Рим.

Вхід на Кінофестиваль – безкоштовний. Реєстрація на фільми за телефоном: +39 327 9859817 (п. Олег Головацький, щоденно, з 10.00 до 18.00), або написати повідомлення у WhatApp за цим номером. Програма – на сторінці Посольства.

Програма Фестивалю українського духовного кіно у Римі

8 грудня 2023

14.00 – «ЗАХАР БЕРКУТ»

історичний пригодницький фільм, 132 хв.

Режисери: Ахтем Сейтаблаєв, Джон Вінн.

Продюсери: Єгор Олесов, Юрій Карновський, Джефф Райс, Раджа Коллінз.

Один із найяскравіших та найдорожчих фільмів за однойменною повістю Івана Франка. XIII століття: монгольська орда рухається на захід через Карпатські гори, але невелика громада під керівництвом Захара Беркута зупиняє багаточисельного ворога, бо гасло героїв історії: «У свободі моя сутність».

Мова фільму – українська.

Титри – англійською мовою.

17.00 – «ЧОРНИЙ ВОРОН»

історична драма, 91 хв.

Режисер: Тарас Ткаченко

Продюсер: Олександр Ткаченко.

У 1920-і рр триває запекла боротьба українських повстанців проти більшовиків-окупантів, які знищують паростки української державності. Повстанський рух очолює отаман з Холодного Яру на прізвисько – Чорний Ворон. Фільм захоплює драматизмом та прекрасною грою відомих українських акторів.

Мова фільму – украінська.

19.00 – «ПОВОДИР»,

історична драма, 122 хв.

Режисер Олесь Санін

Продюсери: Олесь Санін, Ігор Савиченко, Максим Асадчий.

Американський інженер Майкл Шемрок разом зі своїм 10-річним сином Пітером напередодні Голодомору й репресій приїздить до Харкова. Інженера вбивають через секретні документи, які потрапляють йому до рук. А хлопчик випадково рятується завдяки сліпому бандуристу Івану Кочерзі, для якого стає Поводирем.

Фільм став переможцем Одеського міжнародного кінофестивалю у номінації «Найкраща акторська робота» (Станіслав Боклан у ролі Івана Косерги» та отримав спеціальний диплом журі за роботу оператора (Сергій Михальчук)

Мова фільму – українська.

Титри – англійською мовою.

9 грудня 2023

15.00 – Офіційне відкриття Кінофестивалю за участі:

– Андрій Юраш, Надзвичайний та Повноважний Посол України при Святому Престолі та Суверенному Мальтійському Ордені;

– Протоієрей Марко Ярослав Семеген, Президент Релігійного товариства «Свята Софія» та настоятель Патріяршого Прокатедрального Собору Святої Софії;

– Олександр Щур, сценарист та продюсер художнього фільму «Буча» (Київ, Україна). Прем‘єра у лютому 2024.

16.00 – «БУЧА»,

воєнний трилер (допрем‘єрний показ робочої версії фільму, ексклюзив для Фестивалю, прем’єра у лютому 2024), 120 хв.

Режисер Станіслав Тіунов.

Продюсер Олександр Щур.

Головний герой Костянтин Гудаускас, – литовський єврей, громадянин Казахстану, який отримав політичний притулок в Україні, живе в Бучі. Навесні 2022 року завдяки своєму казахстанському паспорту він рятує сотні українців від російських окупантів, вивозячи їх з Бучі та інших захоплених сіл та міст.

Мова фільму – украінська.

Титри – англійською мовою.

19.00 – «ЩЕДРИК»,

історична драма, 114 хв.

Режисер: Олеся Моргунець-Ісаєнко.

Продюсери: Тарас Босак, Артем Колюбаєв, Максим Лещенко.

Історія про життя трьох родин: українців, поляків та євреїв, які живуть по сусідству в одному будинку у Станіславові (теперішній Івано-Франківськ) та потрапляють у вир воєн: спочатку репресивна система Радянського Союзу, а потім – каральна машина Третого Рейху. В центрі уваги – діти (дівчатка) цих сімей, які, втративши батьків, живуть разом з викладачкою співів Софією.

Морок і жах війни освітлюють різдвяні національні співи та, зокрема, унікальний український «Щедрик» Миколи Леонтовича.

Мова фільму – украінська.

Титри – англійською мовою.

10 грудня 2023

14.00 – Мультфільм «МИКИТА КОЖУМ‘ЯКА»

фентезі, пригодницька комедія, 85 хв.

Режисер Манук Депоян.

Продюсери: Дмитро Белінський, Ігор Рома, Ірина Манжосова.

Мультик-фентезі про хлопчика Микиту, який є сином богатиря Кирила Кожум‘яки, який рятує свій і казковий світи від повернення злого дракона. У світах є багато героїв, зокрема, дівчинка-сирота Роксоляна та її білочка, яку називають Камікадзе, а ще є троль, відьма, кажан Едді, якого озвучив знаменитий Віктор Андрієнко…

Мультфільм брав участь у відборі на Оскар від України у категорії «Найкращий фільм іноземною мовою».

Мова мультфільму – українська.

16.00 – «DZIDZIO ПЕРШИЙ РАЗ»,

романтична комедія, 99 хв.

Режисери:

Михайло Хома (DZIDZIO), Тарас Дронь

Продюсери:

Анатолій Безух, Михайло Хома

34-річний Дзідзьо, в душі великий артист і наївна дитина, все своє життя приховує один малесенький секрет, який переростає у велику проблему. Мама Дзідзя, яка працює на заробітках в Португалії, хоче допомогти сину, але посварившись, виганяє його з міста в село. В селі Дзідзьо починає організовувати церковний хор, а його найкращий друг хоче його розважити у свій брутальний спосіб. Аж раптом з‘являється тендітна дівчина Квітка і все змінюється. То яким буде той ПЕРШИЙ РАЗ Дзідзя і чи буде?

Фільм отримав дві Золоті Дзиґи: «Приз глядацьких симпатій» та «Найкращий звук» (звукорежисер Сергій Степанський), а в ролі мами Дзідзя знялась справжня його мама – пані Галина.

Мова фільму – українська.

19.00 – «ГУЦУЛКА КСЕНЯ»

фільм-мюзикл, 90 хв.

Режисер Олена Дем‘яненко.

Продюсери: Олена Дем‘яненко, Дмитро Томашпольський.

Американець українського походження Яро приїздить у Західну Україну в містечко Ворохта з метою одружитися на українці. Такий заповіт залишив його батько, бо інакше Яро не зможе отримати великий спадок. Саме на землі батька, хлопець знайомиться з гуцулкою Ксенею та закохується в неї. Тим часом до захоплення та окупації Західної України Радянським Союзом залишається кілька тижнів. У фільмі звучить фрік-кабаре «Dakh Daughters, а сам мюзикл вражає високою естетикою, візуальним довершенням та особливим музикальним характером кіно розповіді.

«Гуцулка Ксеня» отримала дві Золоті Дзиґи у номінації «Найкращий композитор» (Тимур Полянський) та “Найкраща пісня» («Мавка-Русалка»).

Мова фільму – українська.

Титри – англійською мовою.

«Фестиваль українського духовного кіно» за підтримки Посольства України при Святому Престолі (Ватикан), Міністерства закордонних справ України, Державного агенства України з питань кіно та Релігійного Товариства «Свята Софія».

Вхід на Кінофестиваль – безкоштовний.

Реєстрація на фільми за телефоном: +39 327 9859817 (п. Олег Головацький, щоденно, з 10.00 до 18.00), або написати повідомлення у WhatApp за цим номером.

«Фестиваль українського духовного кіно» проводиться за підтримки Посольства України при Святому Престолі (Ватикан), Міністерства закордонних справ України, Державного агенства України з питань кіно та Релігійного Товариства «Свята Софія».

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.