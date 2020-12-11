Запрошуєм на український різдвяний ярмарок до Рима

Цей передріздвяний час по-особливому радісний і хвилюючий. У серці по-особливому відчувається бажання творити добро…

Прокатедральний Собор Святої Софії у Римі запрошує вас на різдвяний благочинний ярмарок.

Про це повідомляє Маріанна Сороневич, на сторінках “Української газети в Італії“

Він відбудеться у неділю, 13 грудня, за адресою Via di Boccea, 478, 00168 Roma RM. Початок о 11:30.

Глибинний зміст Рождества Христового полягає у милосерді і творенні добра.

Придбавши українські сувеніри, книги, атрибутику та інше, ви не лише потішите себе та своїх близьких гарним подарунком, а станете благодійником для потребуючих людей та будете впевненими, що ваш внесок дійде до адресата..

Цієї неділі переїзд між регіонами та комунами є вільний, тому приїхати на ярмарок запрошуються українці із усієї Італії.

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